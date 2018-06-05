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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:20
Подскажите, какой лимит на платежи стоит по умолчанию на Прозапасе?
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ishvara
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:02
ishvara написав:
Подскажите, какой лимит на платежи стоит по умолчанию на Прозапасе?
5000 грн/сутки. точнее можно глянуть в приложении "ЭкоБанк"
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
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klyde
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Додано: Пон 04 чер, 2018 21:28
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valya
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Додано: Пон 04 чер, 2018 21:57
valya дочекався
тепер можна і в цьому банку рахунок відкрити )
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bor
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Додано: Вів 05 чер, 2018 08:14
Тарифы )) Там функционала практически ноль, видны остатки по картам и наверное должны отображаться операции по картам, но у меня не отображается ничего. И еще есть p2p переводы (заявлено что 3 месяца будет бесплатно), как работает не проверял.
PS Еще есть настройка лимитов по картам.
Сделали бы хоть платежи по свободным реквизитам и возможность формировать выписки по счетам/картам, а так пока обрезок какой-то.
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antey718
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Додано: Вів 05 чер, 2018 08:22
antey718 А депозити хоч видно?
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bor
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Додано: Вів 05 чер, 2018 08:26
bor
Не знаю, у меня нет депозитов.
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antey718
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Додано: Вів 05 чер, 2018 08:55
bor
Нет, только карты.
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
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klyde
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Додано: Вів 05 чер, 2018 21:27
Спасибо всем, понятно про эко, нечего там делать, зарегишся и еще абонку включат.
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valya
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