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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 чер, 2018 09:20
Re: Укргазбанк
Подскажите, какой лимит на платежи стоит по умолчанию на Прозапасе?
Додано: П'ят 01 чер, 2018 10:02
5000 грн/сутки. точнее можно глянуть в приложении "ЭкоБанк"
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
Додано: Пон 04 чер, 2018 21:28
Ветка затихла, все уже там. Не вижу тарифов.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 08:14
Тарифы )) Там функционала практически ноль, видны остатки по картам и наверное должны отображаться операции по картам, но у меня не отображается ничего. И еще есть p2p переводы (заявлено что 3 месяца будет бесплатно), как работает не проверял.
PS Еще есть настройка лимитов по картам.
Сделали бы хоть платежи по свободным реквизитам и возможность формировать выписки по счетам/картам, а так пока обрезок какой-то.
Додано: Вів 05 чер, 2018 21:27
Re: Укргазбанк
Спасибо всем, понятно про эко, нечего там делать, зарегишся и еще абонку включат.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 23:35
valya
Ха! Да уж, это вы очень точно подметили. Я так однажды подключил себе выписку на имейл. Введение а/п без каких-либо уведомлений не заставило себя ждать. Загнал так баланс в минус.
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