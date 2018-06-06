valya
Пока там бесплатное обслуживание и вдобавок акция: бесплатные 2р2 переводы на карту любого банка с карты УГБ(до конца августа 2018).
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:39
valya
Пока там бесплатное обслуживание и вдобавок акция: бесплатные 2р2 переводы на карту любого банка с карты УГБ(до конца августа 2018).
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:51
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:16
Re: Укргазбанк
Спробував зробити перекази з карти ПроЗапас - є комісія 5 грн + 1% як через онлайн, так і через мобільний додаток.
|