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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:39
valya
Пока там бесплатное обслуживание и вдобавок акция: бесплатные 2р2 переводы на карту любого банка с карты УГБ(до конца августа 2018).
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
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klyde
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:51
klyde написав:valya
Пока там бесплатное обслуживание и вдобавок акция: бесплатные 2р2 переводы на карту любого банка с карты УГБ(до конца августа 2018).
а на їх карту є коміс?
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babka_v_kedax
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Додано: Чет 07 чер, 2018 08:14
babka_v_kedax
На ЛЮБУЮ
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
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klyde
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Додано: Чет 07 чер, 2018 11:16
klyde написав:
Пока там бесплатное обслуживание и вдобавок акция: бесплатные 2р2 переводы на карту любого банка с карты УГБ(до конца августа 2018).
Спробував зробити перекази з карти ПроЗапас - є комісія 5 грн + 1% як через онлайн, так і через мобільний додаток.
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Bobb
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:34
Bobb
Ну так обнал с прозапаса всегда был платный обнал. Акция касается личных средств на зарплатных, депозитных карт
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
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klyde
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:45
klyde написав:
с прозапаса всегда был платный обнал
не завжди )
Крім того, взяли по стандартних тарифах p2p (5 грн + 1%), а не як зняття готівки з ПроЗапасу (0,5%).
Просто не маю інших карток Укргазбанку, хтось ще пробував? Можливо це глюк, і варто пожалітись на гарячу лінію.
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Bobb
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:50
Bobb написав:
не завжди )
Крім того, взяли по стандартних тарифах p2p (5 грн + 1%), а не як зняття готівки з ПроЗапасу (0,5%).
Просто не маю інших карток Укргазбанку, хтось ще пробував? Можливо це глюк, і варто пожалітись на гарячу лінію.
аналогично по ПроЗапасу...
пользуйтесь тем же что и раньше...
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velvet
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