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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 821822823824

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:39

valya
Пока там бесплатное обслуживание и вдобавок акция: бесплатные 2р2 переводы на карту любого банка с карты УГБ(до конца августа 2018).
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:51

  klyde написав:valya
Пока там бесплатное обслуживание и вдобавок акция: бесплатные 2р2 переводы на карту любого банка с карты УГБ(до конца августа 2018).

а на їх карту є коміс?
babka_v_kedax
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 08:14

babka_v_kedax
На ЛЮБУЮ
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:16

Re: Укргазбанк

  valya написав:https://www.ukrgasbank.com/press_center/news/11862-ukrgazbank_zapustil_internetbanking_ekobank_online_dlya_chastnyh_klientov
Ветка затихла, все уже там. Не вижу тарифов.
  klyde написав:Пока там бесплатное обслуживание и вдобавок акция: бесплатные 2р2 переводы на карту любого банка с карты УГБ(до конца августа 2018).

Спробував зробити перекази з карти ПроЗапас - є комісія 5 грн + 1% як через онлайн, так і через мобільний додаток.
Bobb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:34

Bobb
Ну так обнал с прозапаса всегда был платный обнал. Акция касается личных средств на зарплатных, депозитных карт
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 08:45

Re: Укргазбанк

  klyde написав:с прозапаса всегда был платный обнал

не завжди )
Крім того, взяли по стандартних тарифах p2p (5 грн + 1%), а не як зняття готівки з ПроЗапасу (0,5%).
Просто не маю інших карток Укргазбанку, хтось ще пробував? Можливо це глюк, і варто пожалітись на гарячу лінію.
Bobb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:50

Re: Укргазбанк

  Bobb написав:не завжди )
Крім того, взяли по стандартних тарифах p2p (5 грн + 1%), а не як зняття готівки з ПроЗапасу (0,5%).
Просто не маю інших карток Укргазбанку, хтось ще пробував? Можливо це глюк, і варто пожалітись на гарячу лінію.

аналогично по ПроЗапасу...
пользуйтесь тем же что и раньше...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 06:42

  velvet написав:
  Bobb написав:не завжди )
Крім того, взяли по стандартних тарифах p2p (5 грн + 1%), а не як зняття готівки з ПроЗапасу (0,5%).
Просто не маю інших карток Укргазбанку, хтось ще пробував? Можливо це глюк, і варто пожалітись на гарячу лінію.

аналогично по ПроЗапасу...
пользуйтесь тем же что и раньше...

Із зарплатної на прозапас тих самих 5 грн, що і було на початках появи додатку
kotyk222
 
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