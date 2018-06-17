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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 822823824825

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 07:54

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Забыл пароль входа в Эко-банк, подскажите, кто сталкивался, процедуру сброса.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:50

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greenozon
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