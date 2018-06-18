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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 чер, 2018 07:54
Пароль
Забыл пароль входа в Эко-банк, подскажите, кто сталкивался, процедуру сброса.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
Додано: Пон 18 чер, 2018 10:50
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Додано: Вів 19 чер, 2018 11:08
В мене також відключено смс інформування для всіх карток, але ліміти в ІБ вдалось змінити, так що вам варто звернутись до їхньої служби підтримки.
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