Додано: Сер 20 чер, 2018 14:04

Добрый день

Как дела в банке? Валюту выдают без проблем? за сколько заказывать надо с депозита? Думаю открыть на 0,5 года

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