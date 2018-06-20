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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 чер, 2018 07:54
Пароль
Забыл пароль входа в Эко-банк, подскажите, кто сталкивался, процедуру сброса.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
Додано: Пон 18 чер, 2018 10:50
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Додано: Вів 19 чер, 2018 11:08
В мене також відключено смс інформування для всіх карток, але ліміти в ІБ вдалось змінити, так що вам варто звернутись до їхньої служби підтримки.
Додано: Вів 19 чер, 2018 14:56
не смотря на
на самом деле это не совсем соответствует действительности т.е. это НЕ касается карт "PRO ЗАПАС". При создании платежа вылазит 1%. Контакт-центр банка также подтверждает информацию в 1% по картам "PRO ЗАПАС".
З.Ы.
кстати если раньше деньги с этой карт можно было спокойно вывести фактически за 0,2% (т.е. брали 9,99 за 5000) через сендмани, то вчера обнаружил что там рисуют комиссию около 0,5% .
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Додано: Вів 19 чер, 2018 15:46
Это вывод на карту приватбанка, или других банков через sendmoney.pb.ua?
Комиссию взымает sendmoney, или Укргазбанк?
Додано: Вів 19 чер, 2018 19:39
Imp_666,
имел виду
(если щёлкнуть на ссылку публичного договора пункт 4.1. или "допомога онлайн" можно увидеть "Розмір комісії 1%. Мін. 0,99 грн, макс 9,99 грн Комісія за переказ стягується з відправника.")
раньше оно так и было, одно время пользовался для снятие с прозапаса, но сейчас там при введение номера карт светит комиссию 0,5 %
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Додано: Сер 20 чер, 2018 14:04
Добрый день
Как дела в банке? Валюту выдают без проблем? за сколько заказывать надо с депозита? Думаю открыть на 0,5 года
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Додано: Сер 20 чер, 2018 19:19
проблем пока не наблюдается, заказ лучше всегда делать, мое отделение звонит мне где-то за неделю до окончания депозита с вопросом что планирую делать, я обычно прошу приготовить наличность, а забрать могу и не всё, не забывайте только отменять автопролонгацию, это можно делать и через КЦ
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Додано: Сер 20 чер, 2018 21:44
Сегодня звонили- акция конца лета. Приводишь друга,идёт добавка к уже окрытому депозиту по-моему 0,25. Не очень запомнила.
Додано: Сер 20 чер, 2018 21:49
ооо, піраміда МММ в гос банку!!!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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