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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 822823824825

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 07:54

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Забыл пароль входа в Эко-банк, подскажите, кто сталкивался, процедуру сброса.
Требую от НБУ ввести ВА...во все банки!!!
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 10:50

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 11:08

  Квесторе_поверніться написав:Підключився до ІБ.
СМС по Прозапасі відключені.
1. Негатив. Паролі на зміну лімітів на ПроЗапас не йдуть в ІБ. :(
Стандартно стоять на все 5000 і 5 операцій.

В мене також відключено смс інформування для всіх карток, але ліміти в ІБ вдалось змінити, так що вам варто звернутись до їхньої служби підтримки.
Imp_666
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 14:56

не смотря на новость в которой озвучивалось что "переводы с карты УКРГАЗБАНКА на карту любого другого украинского банка можно осуществлять без комиссии"
на самом деле это не совсем соответствует действительности т.е. это НЕ касается карт "PRO ЗАПАС". При создании платежа вылазит 1%. Контакт-центр банка также подтверждает информацию в 1% по картам "PRO ЗАПАС".

З.Ы.
кстати если раньше деньги с этой карт можно было спокойно вывести фактически за 0,2% (т.е. брали 9,99 за 5000) через сендмани, то вчера обнаружил что там рисуют комиссию около 0,5% .
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:46

  uaprofi написав:кстати если раньше деньги с этой карт можно было спокойно вывести фактически за 0,2% (т.е. брали 9,99 за 5000) через сендмани, то вчера обнаружил что там рисуют комиссию около 0,5% .

Это вывод на карту приватбанка, или других банков через sendmoney.pb.ua?
Комиссию взымает sendmoney, или Укргазбанк?
Imp_666
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 19:39

Imp_666,
имел виду вот этот сервис на сайте мастера
(если щёлкнуть на ссылку публичного договора пункт 4.1. или "допомога онлайн" можно увидеть "Розмір комісії 1%. Мін. 0,99 грн, макс 9,99 грн Комісія за переказ стягується з відправника.")
раньше оно так и было, одно время пользовался для снятие с прозапаса, но сейчас там при введение номера карт светит комиссию 0,5 %
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 14:04

Добрый день
Как дела в банке? Валюту выдают без проблем? за сколько заказывать надо с депозита? Думаю открыть на 0,5 года
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 19:19

  Алексей77 написав:Добрый день
Как дела в банке? Валюту выдают без проблем? за сколько заказывать надо с депозита? Думаю открыть на 0,5 года

проблем пока не наблюдается, заказ лучше всегда делать, мое отделение звонит мне где-то за неделю до окончания депозита с вопросом что планирую делать, я обычно прошу приготовить наличность, а забрать могу и не всё, не забывайте только отменять автопролонгацию, это можно делать и через КЦ
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:44

Сегодня звонили- акция конца лета. Приводишь друга,идёт добавка к уже окрытому депозиту по-моему 0,25. Не очень запомнила.
Nona9
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 21:49

ооо, піраміда МММ в гос банку!!!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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