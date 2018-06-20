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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:38
greenozon написав:
ооо, піраміда МММ в гос банку!!!
Чи й не піраміда - +0.25% тимчасово, якщо за кожного друга, то може й нічого - прийнятна акція.
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Додано: Чет 21 чер, 2018 12:20
Nona9 написав:
Сегодня звонили- акция конца лета. Приводишь друга,идёт добавка к уже окрытому депозиту по-моему 0,25. Не очень запомнила.
Только к гривневым депозитам или валютным тоже?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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