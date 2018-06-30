Чи й не піраміда - +0.25% тимчасово, якщо за кожного друга, то може й нічого - прийнятна акція.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 чер, 2018 11:38
Re: Укргазбанк
Додано: Чет 21 чер, 2018 12:20
Только к гривневым депозитам или валютным тоже?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Чет 21 чер, 2018 13:07
При залучені на обслуговування друга, який не є клієнтом банку до початку дії акції, вкладник отримує надбавку до власного депозиту в розмірі +1,0% річних по депозитам в гривні, +0,25% річних по депозитам в іноземній валюті.
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Додано: Пон 25 чер, 2018 11:42
Подскажите пожалуйста подключение к ИБ без комиссии?
В нем видны только карты или и депозиты?
Можно ли переоформлять депо он-лине!
Додано: Пон 25 чер, 2018 12:00
У меня веб не открывает их банкинг, юзаю только балансы в мобильном приложении, бесплатно и наличие подключённого смсинфо не требуется.
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Додано: Суб 30 чер, 2018 20:45
Подскажите, какие условия пополнения депозита "Строковий з продовженням"?
Пополнение в месяц ограничено первоначальной суммой вклада или нет?
Додано: Суб 30 чер, 2018 23:41
Ограничено только сроком, до которого можно пополнять. По сумме ограничений нет.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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