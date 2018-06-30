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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 823824825826

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 11:38

Re: Укргазбанк

  greenozon написав:ооо, піраміда МММ в гос банку!!!

Чи й не піраміда - +0.25% тимчасово, якщо за кожного друга, то може й нічого - прийнятна акція.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 12:20

  Nona9 написав:Сегодня звонили- акция конца лета. Приводишь друга,идёт добавка к уже окрытому депозиту по-моему 0,25. Не очень запомнила.

Только к гривневым депозитам или валютным тоже?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 чер, 2018 13:07

  Искатель написав:
  Nona9 написав:Сегодня звонили- акция конца лета. Приводишь друга,идёт добавка к уже окрытому депозиту по-моему 0,25. Не очень запомнила.

Только к гривневым депозитам или валютным тоже?

https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/11860-
При залучені на обслуговування друга, який не є клієнтом банку до початку дії акції, вкладник отримує надбавку до власного депозиту в розмірі +1,0% річних по депозитам в гривні, +0,25% річних по депозитам в іноземній валюті.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:42

Подскажите пожалуйста подключение к ИБ без комиссии?
В нем видны только карты или и депозиты?
Можно ли переоформлять депо он-лине!
olgerd
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 12:00

  olgerd написав:Подскажите пожалуйста подключение к ИБ без комиссии?
В нем видны только карты или и депозиты?
Можно ли переоформлять депо он-лине!

У меня веб не открывает их банкинг, юзаю только балансы в мобильном приложении, бесплатно и наличие подключённого смсинфо не требуется.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 20:45

Подскажите, какие условия пополнения депозита "Строковий з продовженням"?

Пополнение в месяц ограничено первоначальной суммой вклада или нет?
mon55775
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:41

  mon55775 написав:Подскажите, какие условия пополнения депозита "Строковий з продовженням"?

Пополнение в месяц ограничено первоначальной суммой вклада или нет?


Ограничено только сроком, до которого можно пополнять. По сумме ограничений нет.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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  #<1 ... 823824825826
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