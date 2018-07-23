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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:27
Re: Укргазбанк
Очень недоволен сотрудничеством с Укргазбанком - разместил депозит сроком на 9 месяцев и мне впервые не выдали вообще никакой карты банка, соответственно, нет никакого смс-информирования про начисление процентов, более того - недоинтернет-банкинг не поддерживает работу с депозитами. Что бы получить хоть какую то информацию по своему депозиту, надо заказывать бумажную справку, но она стоит 100 гривен. Короче, это просто жесть
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Додано: Вів 24 лип, 2018 15:34
Банка прислала СМС що Екокарта вже чекає
мене в відділенні. Хто юзає, що це за карта?
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