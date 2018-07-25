Додано: Вів 24 лип, 2018 15:34

Банка прислала СМС що Екокарта вже чекає

мене в відділенні. Хто юзає, що це за карта?

Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist