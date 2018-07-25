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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лип, 2018 15:27
Re: Укргазбанк
Очень недоволен сотрудничеством с Укргазбанком - разместил депозит сроком на 9 месяцев и мне впервые не выдали вообще никакой карты банка, соответственно, нет никакого смс-информирования про начисление процентов, более того - недоинтернет-банкинг не поддерживает работу с депозитами. Что бы получить хоть какую то информацию по своему депозиту, надо заказывать бумажную справку, но она стоит 100 гривен. Это просто...
Востаннє редагувалось lawyer23 в Вів 24 лип, 2018 16:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 лип, 2018 15:34
Банка прислала СМС що Екокарта вже чекає
мене в відділенні. Хто юзає, що це за карта?
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Додано: Вів 24 лип, 2018 16:24
Додано: Вів 24 лип, 2018 17:25
держу на валютных прозапас , но никаких смс не получал. Счета правда открыты в разных городах
никому не верю
Додано: Вів 24 лип, 2018 17:59
Що вдалося вивідати про Екокарту.
Це кредитна карта з мінімальним кредлімітом.
За розрахунки нараховуються бали за 15 грн 1 бал.
Потім ці бали на сайті обмінюються на подарунки від Газмяса.
На власні кошти на карті нараховується 12% річних.
Прихід налу і безналу без комісії.
Зняття налу в касі і банкрматах Газмяса з комісією 0,49% річних.
Карта заслуговує щоб до неї придивитись уважніше. Ні?
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Додано: Вів 24 лип, 2018 19:03
Re: Укргазбанк
Це підвищена ставка, базова - 5%.
Разових.
P.S. до чого ці запитання, що
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 25 лип, 2018 12:10
Дякую за уточнення та інфо.
А як працює базова 5% і підвищена 12% ставка на свої?
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Додано: Сер 25 лип, 2018 23:36
Re: Укргазбанк
Підняли ставку в євро до 4,5% з 25.07
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