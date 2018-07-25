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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 824825826827

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:27

Re: Укргазбанк

Очень недоволен сотрудничеством с Укргазбанком - разместил депозит сроком на 9 месяцев и мне впервые не выдали вообще никакой карты банка, соответственно, нет никакого смс-информирования про начисление процентов, более того - недоинтернет-банкинг не поддерживает работу с депозитами. Что бы получить хоть какую то информацию по своему депозиту, надо заказывать бумажную справку, но она стоит 100 гривен. Это просто... :evil: :evil: :evil:
Востаннє редагувалось lawyer23 в Вів 24 лип, 2018 16:52, всього редагувалось 1 раз.
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Син каже до батька: - Тату! Чорт лізе у хату! - Не біда, синку, аби не москаль
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 15:34

Банка прислала СМС що Екокарта вже чекає
мене в відділенні. Хто юзає, що це за карта?
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 16:24

  Квесторе_поверніться написав:Банка прислала СМС що Екокарта вже чекає
мене в відділенні. Хто юзає, що це за карта?


И мне прислала. Хотя клиентом не являюсь.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:25

  Ratatui написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банка прислала СМС що Екокарта вже чекає
мене в відділенні. Хто юзає, що це за карта?


И мне прислала. Хотя клиентом не являюсь.
держу на валютных прозапас , но никаких смс не получал. Счета правда открыты в разных городах
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 17:59

  Ratatui написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банка прислала СМС що Екокарта вже чекає
мене в відділенні. Хто юзає, що це за карта?


И мне прислала. Хотя клиентом не являюсь.

Що вдалося вивідати про Екокарту.
Це кредитна карта з мінімальним кредлімітом.
За розрахунки нараховуються бали за 15 грн 1 бал.
Потім ці бали на сайті обмінюються на подарунки від Газмяса.
На власні кошти на карті нараховується 12% річних.
Прихід налу і безналу без комісії.
Зняття налу в касі і банкрматах Газмяса з комісією 0,49% річних.
Карта заслуговує щоб до неї придивитись уважніше. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 19:03

Re: Укргазбанк

  Квесторе_поверніться написав:За розрахунки нараховуються бали за 15 грн 1 бал.

https://www.loyaltygateway.com/rewards/ControllerServlet?bank_id=7942&i18n=ua_UA
  Квесторе_поверніться написав:На власні кошти на карті нараховується 12% річних.

Це підвищена ставка, базова - 5%.
  Квесторе_поверніться написав:Зняття налу в касі і банкрматах Газмяса з комісією 0,49% річних.

Разових.

P.S. до чого ці запитання, що тарифи вже давно на сайті.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 12:10

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:За розрахунки нараховуються бали за 15 грн 1 бал.

https://www.loyaltygateway.com/rewards/ControllerServlet?bank_id=7942&i18n=ua_UA
  Квесторе_поверніться написав:На власні кошти на карті нараховується 12% річних.

Це підвищена ставка, базова - 5%.
  Квесторе_поверніться написав:Зняття налу в касі і банкрматах Газмяса з комісією 0,49% річних.

Разових.

P.S. до чого ці запитання, що тарифи вже давно на сайті.

Дякую за уточнення та інфо.
А як працює базова 5% і підвищена 12% ставка на свої?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 23:36

Re: Укргазбанк

Підняли ставку в євро до 4,5% з 25.07
wolt450
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