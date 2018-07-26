Грейс 30 днів, зі слів теплої лінії.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лип, 2018 13:39
Грейс 30 днів, зі слів теплої лінії.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 26 лип, 2018 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 13:45
Re: Укргазбанк
По акції Дружня підтримка підняли ставку діючого депо на 0,25%
Додано: Чет 26 лип, 2018 23:16
Как последние время банк отдает депозиты в доларах по семидневному депозиту ?Без задержек ли и любые суммы?)
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