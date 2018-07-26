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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 825826827828

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 13:39

  chieff написав:Я щось не бачу грейс-перода по Еко-картці.....хоча, може й пропустив якийсь рядок у тармфах...

Грейс 30 днів, зі слів теплої лінії.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 26 лип, 2018 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 13:45

Re: Укргазбанк

По акції Дружня підтримка підняли ставку діючого депо на 0,25%
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 23:16

Как последние время банк отдает депозиты в доларах по семидневному депозиту ?Без задержек ли и любые суммы?)
olala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:41

  olala написав:Как последние время банк отдает депозиты в доларах по семидневному депозиту ?Без задержек ли и любые суммы?)

Вы лучше спросите, у кого-нибудь прошел этот финт с покупкой на 7-дневный или нет? :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:28

Искатель

Вы имеете ввиду покупку доллара, а что не проходит??
olala
 
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