Грейс 30 днів, зі слів теплої лінії.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лип, 2018 13:39
Грейс 30 днів, зі слів теплої лінії.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 26 лип, 2018 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 13:45
Re: Укргазбанк
По акції Дружня підтримка підняли ставку діючого депо на 0,25%
Додано: Чет 26 лип, 2018 23:16
Как последние время банк отдает депозиты в доларах по семидневному депозиту ?Без задержек ли и любые суммы?)
Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:41
Вы лучше спросите, у кого-нибудь прошел этот финт с покупкой на 7-дневный или нет?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:33
Искатель
У меня сегодня этот финт прошел (почти)
Закончился депо в ощаде на чуть больше 40 тыс грн. ну я и понес их в газмяс - благо идти метров 100.
Оформил депо на 1600 баксов на 7 дней и пошел сдавать гривну в кассу по курсу 26.75, который висел возле нее.
Но кассирша сказала, что маловато будет - в 11 часов курс стал 27.00.
В результате они были посланы (вежливо)
Жаль только, что полчаса своего времени потратил...
Додано: Нед 29 лип, 2018 07:30
Слушайте, Александр, Вашему сообщению цены нет!
Во-первых, Вы подтвердили, что на 7-дневный - проходит.
Во-вторых, четко указали время, когда банк меняет курсы (далеко не все меняют в 11:00, хотя у некоторых замечено).
Ловите "+" от меня и, думаю, остальные тоже присоединятся!
А на месте администрации я бы вынес Ваш пост в самые интересные или полезные, не помню, как там ветка называется.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 29 лип, 2018 08:54
Время изменения курса валют
По поводу сабжа я не был бы так категоричен. Банки имеют право менять их когда хотят. В описанной Александром ситуации это случилось в 11, но это не значит что так происходит всегда. Просто промлниторив начало торгов банк решил поменять курс около 11. А в другой день это случится в обед. Одна снежинка - ещё не снег, полоса в когда-то популярной песне. Так и тут. Не правильно делать системные выводы по одиночному факту изменения курса валют
Додано: Нед 29 лип, 2018 10:37
Умение найти бриллиант в мешке с пшеном не всем дано
Поясню: "Укргаз" явно промазал с утренним курсом. Что и подтвердилось толпой паломников на 7-и-дневные депозиты. И если бы он мог, поменял бы уже в 10 утра. Но поменял он в 11, значит, пока все внутренние процедуры прошли, пока то, пока се...
На будущее: лично для себя сделал вывод, что до 11 можно попытаться успеть.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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