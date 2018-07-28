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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 826827828829>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 13:39

  chieff написав:Я щось не бачу грейс-перода по Еко-картці.....хоча, може й пропустив якийсь рядок у тармфах...

Грейс 30 днів, зі слів теплої лінії.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Чет 26 лип, 2018 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 13:45

Re: Укргазбанк

По акції Дружня підтримка підняли ставку діючого депо на 0,25%
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 23:16

Как последние время банк отдает депозиты в доларах по семидневному депозиту ?Без задержек ли и любые суммы?)
olala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 08:41

  olala написав:Как последние время банк отдает депозиты в доларах по семидневному депозиту ?Без задержек ли и любые суммы?)

Вы лучше спросите, у кого-нибудь прошел этот финт с покупкой на 7-дневный или нет? :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:28

Искатель

Вы имеете ввиду покупку доллара, а что не проходит??
olala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:33

Искатель
У меня сегодня этот финт прошел (почти) ;-)
Закончился депо в ощаде на чуть больше 40 тыс грн. ну я и понес их в газмяс - благо идти метров 100.
Оформил депо на 1600 баксов на 7 дней и пошел сдавать гривну в кассу по курсу 26.75, который висел возле нее.
Но кассирша сказала, что маловато будет - в 11 часов курс стал 27.00.
В результате они были посланы (вежливо) ;-)
Жаль только, что полчаса своего времени потратил...
Alexander_s
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 07:30

  Alexander_s написав:Искатель
У меня сегодня этот финт прошел (почти) ;-)
Закончился депо в ощаде на чуть больше 40 тыс грн. ну я и понес их в газмяс - благо идти метров 100.
Оформил депо на 1600 баксов на 7 дней и пошел сдавать гривну в кассу по курсу 26.75, который висел возле нее.
Но кассирша сказала, что маловато будет - в 11 часов курс стал 27.00.
В результате они были посланы (вежливо) ;-)
Жаль только, что полчаса своего времени потратил...


Слушайте, Александр, Вашему сообщению цены нет!
Во-первых, Вы подтвердили, что на 7-дневный - проходит.
Во-вторых, четко указали время, когда банк меняет курсы (далеко не все меняют в 11:00, хотя у некоторых замечено).
Ловите "+" от меня и, думаю, остальные тоже присоединятся!
А на месте администрации я бы вынес Ваш пост в самые интересные или полезные, не помню, как там ветка называется.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 08:54

Время изменения курса валют

По поводу сабжа я не был бы так категоричен. Банки имеют право менять их когда хотят. В описанной Александром ситуации это случилось в 11, но это не значит что так происходит всегда. Просто промлниторив начало торгов банк решил поменять курс около 11. А в другой день это случится в обед. Одна снежинка - ещё не снег, полоса в когда-то популярной песне. Так и тут. Не правильно делать системные выводы по одиночному факту изменения курса валют
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 10:37

  Flamingo написав:По поводу сабжа я не был бы так категоричен. Банки имеют право менять их когда хотят. В описанной Александром ситуации это случилось в 11, но это не значит что так происходит всегда. Просто промлниторив начало торгов банк решил поменять курс около 11. А в другой день это случится в обед. Одна снежинка - ещё не снег, полоса в когда-то популярной песне. Так и тут. Не правильно делать системные выводы по одиночному факту изменения курса валют


Умение найти бриллиант в мешке с пшеном не всем дано :)
Поясню: "Укргаз" явно промазал с утренним курсом. Что и подтвердилось толпой паломников на 7-и-дневные депозиты. И если бы он мог, поменял бы уже в 10 утра. Но поменял он в 11, значит, пока все внутренние процедуры прошли, пока то, пока се...
На будущее: лично для себя сделал вывод, что до 11 можно попытаться успеть.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 12:16

Искатель
Вообще-то я и не был на 100% уверен, что получится с 7-дневным депо - курс бакса был уж как-то очень хорошим для пятницы.
Но перед выходом на покупку бакса всегда проверяю курс на сайтах и на табло перед кассой. Такого прокола еще ни разу не было.
Депо оформлял с 11.10 до 11.30, а курс на табло в это время стоял без изменений 26.75.
Теперь буду еще и у кассирши курс спрашивать.
Получилось точно по тексту: "На сарае ХХХ написано, а там дрова лежат" ;-)
Кстати, заведующая (которая мне и оформляла все бумаги на депо) потом при мне кассирше выговор сделала за то, что оперативно не поменяла курс.
И еще - я отслеживал у них на сайте курс со среды - они его в течение дня не меняли: в среду кажется был целый день 26.55, а в четверг - 26.65. В пятницу на сайте в 11 не смотрел, глянул в 12 - уже было 27.0.
А на продажу баксов естественно не было, только на депо.
Alexander_s
 
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