Додано: Нед 29 лип, 2018 12:16

Вообще-то я и не был на 100% уверен, что получится с 7-дневным депо - курс бакса был уж как-то очень хорошим для пятницы.Но перед выходом на покупку бакса всегда проверяю курс на сайтах и на табло перед кассой. Такого прокола еще ни разу не было.Депо оформлял с 11.10 до 11.30, а курс на табло в это время стоял без изменений 26.75.Теперь буду еще и у кассирши курс спрашивать.Получилось точно по тексту: "На сарае ХХХ написано, а там дрова лежат"Кстати, заведующая (которая мне и оформляла все бумаги на депо) потом при мне кассирше выговор сделала за то, что оперативно не поменяла курс.И еще - я отслеживал у них на сайте курс со среды - они его в течение дня не меняли: в среду кажется был целый день 26.55, а в четверг - 26.65. В пятницу на сайте в 11 не смотрел, глянул в 12 - уже было 27.0.А на продажу баксов естественно не было, только на депо.