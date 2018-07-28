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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 826827828829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 660
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
181
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
115
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 660
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 13:12

Re: Укргазбанк

  Искатель написав:Умение найти бриллиант в мешке с пшеном не всем дано :)
Поясню: "Укргаз" явно промазал с утренним курсом. Что и подтвердилось толпой паломников на 7-и-дневные депозиты. И если бы он мог, поменял бы уже в 10 утра. Но поменял он в 11, значит, пока все внутренние процедуры прошли, пока то, пока се...

Ну я, к примеру чтобы не париЦЦа сейчас с мешками пшена и других "зернобобовых", еще в прошлом месяце вложился по 26,05 практически "на все" (оставив немного на хлебушек и текущие расходы до очередных прогнозных поступлений гривни). А "паломники" извините пытались взять бакс по чём? И вы правда считаете это бриллиантом? :)
Flamingo
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Повідомлень: 629
З нами з: 20.03.15
Подякував: 23 раз.
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  #<1 ... 826827828829
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