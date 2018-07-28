Искатель написав:Умение найти бриллиант в мешке с пшеном не всем дано
Поясню: "Укргаз" явно промазал с утренним курсом. Что и подтвердилось толпой паломников на 7-и-дневные депозиты. И если бы он мог, поменял бы уже в 10 утра. Но поменял он в 11, значит, пока все внутренние процедуры прошли, пока то, пока се...
Ну я, к примеру чтобы не париЦЦа сейчас с мешками пшена и других "зернобобовых", еще в прошлом месяце вложился по 26,05 практически "на все" (оставив немного на хлебушек и текущие расходы до очередных прогнозных поступлений гривни). А "паломники" извините пытались взять бакс по чём? И вы правда считаете это бриллиантом?