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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 826827828829 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укргазбанк 3 5 660 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 181 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 14% 93 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 14% 94 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 17% 115 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 27% 177 Всього голосів : 660 Додано: Нед 29 лип, 2018 13:12 Re: Укргазбанк Искатель написав: Умение найти бриллиант в мешке с пшеном не всем дано

Поясню: "Укргаз" явно промазал с утренним курсом. Что и подтвердилось толпой паломников на 7-и-дневные депозиты. И если бы он мог, поменял бы уже в 10 утра. Но поменял он в 11, значит, пока все внутренние процедуры прошли, пока то, пока се... Умение найти бриллиант в мешке с пшеном не всем даноПоясню: "Укргаз" явно промазал с утренним курсом. Что и подтвердилось толпой паломников на 7-и-дневные депозиты. И если бы он мог, поменял бы уже в 10 утра. Но поменял он в 11, значит, пока все внутренние процедуры прошли, пока то, пока се...

Ну я, к примеру чтобы не париЦЦа сейчас с мешками пшена и других "зернобобовых", еще в прошлом месяце вложился по 26,05 практически "на все" (оставив немного на хлебушек и текущие расходы до очередных прогнозных поступлений гривни). А "паломники" извините пытались взять бакс по чём? И вы правда считаете это бриллиантом? Ну я, к примеру чтобы не париЦЦа сейчас с мешками пшена и других "зернобобовых", еще в прошлом месяце вложился по 26,05 практически "на все" (оставив немного на хлебушек и текущие расходы до очередных прогнозных поступлений гривни). А "паломники" извините пытались взять бакс по чём? И вы правда считаете это бриллиантом? Flamingo

Повідомлень: 629 З нами з: 20.03.15 Подякував: 23 раз. Подякували: 150 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 15:55 Flamingo написав: Ну я, к примеру чтобы не париЦЦа сейчас с мешками пшена и других "зернобобовых", еще в прошлом месяце вложился по 26,05 практически "на все" (оставив немного на хлебушек и текущие расходы до очередных прогнозных поступлений гривни). А "паломники" извините пытались взять бакс по чём? И вы правда считаете это бриллиантом? Ну я, к примеру чтобы не париЦЦа сейчас с мешками пшена и других "зернобобовых", еще в прошлом месяце вложился по 26,05 практически "на все" (оставив немного на хлебушек и текущие расходы до очередных прогнозных поступлений гривни). А "паломники" извините пытались взять бакс по чём? И вы правда считаете это бриллиантом?





Во-первых, не у всех гривна лежала мертвым грузом, и ее можно было конвертануть в любой момент. А так - да, конечно... В июне я тоже брал... и 2 июля брал... Все же относительно.

Во-вторых, насчет бриллианта... Дело в том, что технологические процессы в каждом конкретном банке скрыты от постороннего глаза. И их можно увидеть только если очень постараться (или получить инсайд).

Вот например. "Альфа-банк" меняет курс жестко 2 раза в день - 11:00 и 14:00. Т.е. если надо поменять. В другое время не меняет. Во-первых, не у всех гривна лежала мертвым грузом, и ее можно было конвертануть в любой момент. А так - да, конечно... В июне я тоже брал... и 2 июля брал... Все же относительно.Во-вторых, насчет бриллианта... Дело в том, что технологические процессы в каждом конкретном банке скрыты от постороннего глаза. И их можно увидеть только если очень постараться (или получить инсайд).Вот например. "Альфа-банк" меняет курс жестко 2 раза в день - 11:00 и 14:00. Т.е. если надо поменять. В другое время не меняет. Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html Искатель Повідомлень: 1633 З нами з: 22.02.16 Подякував: 167 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лип, 2018 16:02 Alexander_s написав: Искатель

Вообще-то я и не был на 100% уверен, что получится с 7-дневным депо - курс бакса был уж как-то очень хорошим для пятницы.

Но перед выходом на покупку бакса всегда проверяю курс на сайтах и на табло перед кассой. Такого прокола еще ни разу не было.

Депо оформлял с 11.10 до 11.30, а курс на табло в это время стоял без изменений 26.75.

Теперь буду еще и у кассирши курс спрашивать.

Получилось точно по тексту: "На сарае ХХХ написано, а там дрова лежат"

Кстати, заведующая (которая мне и оформляла все бумаги на депо) потом при мне кассирше выговор сделала за то, что оперативно не поменяла курс.

И еще - я отслеживал у них на сайте курс со среды - они его в течение дня не меняли: в среду кажется был целый день 26.55, а в четверг - 26.65. В пятницу на сайте в 11 не смотрел, глянул в 12 - уже было 27.0.

А на продажу баксов естественно не было, только на депо. Вообще-то я и не был на 100% уверен, что получится с 7-дневным депо - курс бакса был уж как-то очень хорошим для пятницы.Но перед выходом на покупку бакса всегда проверяю курс на сайтах и на табло перед кассой. Такого прокола еще ни разу не было.Депо оформлял с 11.10 до 11.30, а курс на табло в это время стоял без изменений 26.75.Теперь буду еще и у кассирши курс спрашивать.Получилось точно по тексту: "На сарае ХХХ написано, а там дрова лежат"Кстати, заведующая (которая мне и оформляла все бумаги на депо) потом при мне кассирше выговор сделала за то, что оперативно не поменяла курс.И еще - я отслеживал у них на сайте курс со среды - они его в течение дня не меняли: в среду кажется был целый день 26.55, а в четверг - 26.65. В пятницу на сайте в 11 не смотрел, глянул в 12 - уже было 27.0.А на продажу баксов естественно не было, только на депо.



Я Вам больше скажу. Я отслеживаю курсы по 20 банкам. Так вот, "Укргаз" в течение дня крайне редко меняет курс продажи. Вам просто не повезло (( Я Вам больше скажу. Я отслеживаю курсы по 20 банкам. Так вот, "Укргаз" в течение дня крайне редко меняет курс продажи. Вам просто не повезло (( Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html Искатель Повідомлень: 1633 З нами з: 22.02.16 Подякував: 167 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 826827828829 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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