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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лип, 2018 15:55
Flamingo написав:
Ну я, к примеру чтобы не париЦЦа сейчас с мешками пшена и других "зернобобовых", еще в прошлом месяце вложился по 26,05 практически "на все" (оставив немного на хлебушек и текущие расходы до очередных прогнозных поступлений гривни). А "паломники" извините пытались взять бакс по чём? И вы правда считаете это бриллиантом?
Во-первых, не у всех гривна лежала мертвым грузом, и ее можно было конвертануть в любой момент. А так - да, конечно... В июне я тоже брал... и 2 июля брал... Все же относительно.
Во-вторых, насчет бриллианта... Дело в том, что технологические процессы в каждом конкретном банке скрыты от постороннего глаза. И их можно увидеть только если очень постараться (или получить инсайд).
Вот например. "Альфа-банк" меняет курс жестко 2 раза в день - 11:00 и 14:00. Т.е. если надо поменять. В другое время не меняет.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Нед 29 лип, 2018 16:02
Alexander_s написав:Искатель
Вообще-то я и не был на 100% уверен, что получится с 7-дневным депо - курс бакса был уж как-то очень хорошим для пятницы.
Но перед выходом на покупку бакса всегда проверяю курс на сайтах и на табло перед кассой. Такого прокола еще ни разу не было.
Депо оформлял с 11.10 до 11.30, а курс на табло в это время стоял без изменений 26.75.
Теперь буду еще и у кассирши курс спрашивать.
Получилось точно по тексту: "На сарае ХХХ написано, а там дрова лежат"
Кстати, заведующая (которая мне и оформляла все бумаги на депо) потом при мне кассирше выговор сделала за то, что оперативно не поменяла курс.
И еще - я отслеживал у них на сайте курс со среды - они его в течение дня не меняли: в среду кажется был целый день 26.55, а в четверг - 26.65. В пятницу на сайте в 11 не смотрел, глянул в 12 - уже было 27.0.
А на продажу баксов естественно не было, только на депо.
Я Вам больше скажу. Я отслеживаю курсы по 20 банкам. Так вот, "Укргаз" в течение дня крайне редко меняет курс продажи. Вам просто не повезло ((
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Нед 29 лип, 2018 17:23
Искатель написав: Alexander_s написав:Искатель
Вообще-то я и не был на 100% уверен, что получится с 7-дневным депо - курс бакса был уж как-то очень хорошим для пятницы.
Но перед выходом на покупку бакса всегда проверяю курс на сайтах и на табло перед кассой. Такого прокола еще ни разу не было.
Депо оформлял с 11.10 до 11.30, а курс на табло в это время стоял без изменений 26.75.
Теперь буду еще и у кассирши курс спрашивать.
Получилось точно по тексту: "На сарае ХХХ написано, а там дрова лежат"
Кстати, заведующая (которая мне и оформляла все бумаги на депо) потом при мне кассирше выговор сделала за то, что оперативно не поменяла курс.
И еще - я отслеживал у них на сайте курс со среды - они его в течение дня не меняли: в среду кажется был целый день 26.55, а в четверг - 26.65. В пятницу на сайте в 11 не смотрел, глянул в 12 - уже было 27.0.
А на продажу баксов естественно не было, только на депо.
Я Вам больше скажу. Я отслеживаю курсы по 20 банкам. Так вот, "Укргаз" в течение дня крайне редко меняет курс продажи. Вам просто не повезло ((
Самый вкусный курс у Пивденного и есть валютная позиция,снимать можно в любом отделении.
никому не верю
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