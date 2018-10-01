[url="https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/11954-"]Акція «Відмовся від готівки – отримуй подарунки»[/url]
Акція для власників платіжних карток Mastercard від УКРГАЗБАНКУ
Умови акції: Здійснюйте щомісячно в торговельно-сервісній мережі (в т.ч. мережі інтернет) не менше двох покупок на суму від 100 грн та розраховуйтесь платіжною карткою Банку і отримуйте повернення.до 10 % від суми Ваших покупок.
Строк акції: 01.10.2018 - 31.12.2018
Учасники акції: держателі платіжних карток Mastercard емітованих АБ «УКРГАЗБАНК», які отримали повідомлення через смс або Вайбер щодо участі в Акції.
Клієнти, які виконали умови Акції щомісячно отримуватимуть повернення частини витрат у вигляді:
поповнення мобільного на 50 грн, при сумі транзакцій від 200 грн до 1 тис. грн;поповнення мобільного на 100 грн при сумі транзакцій від 1 тис. грн до 2 тис. грн;промокод на знижку в ТМ «Фокстрот» на 200 грн при сумі транзакцій від 2 тис. грн.
При визначенні суми транзакцій враховуються операції клієнта-фізичної особи за повний календарний місяць за всіма платіжними картками Mastercard незалежно від тарифного плану.
Періодичність відправки подарунків: щомісяця, не пізніше 10 числа наступного календарного місяця.
Насколько злой здесь финмон? Спрашивал а отделении возбудится ли финмон при открытии депозита на 10к евро. Мне уверенно кура сказала что не будет проблем. Подтверждение источника нужно только от 2млн грн. Это так?
Вкладчик1234 написав:О, даже этот, что "належить державі на 94.94%" начал немного суетиться
Сіма з 19 вересня зарухався. Пишка і Зелений мовчать...поки шо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Вкладчик1234 написав:О, даже этот, что "належить державі на 94.94%" начал немного суетиться
Сіма з 19 вересня зарухався. Пишка і Зелений мовчать...поки шо.
УГБ бачу підняв аж на 0,5% по гривневим - це дійсно дуже трохи суєти. Сіма вигріб майже 3 лярди рефінаннсу на короткий термін - треба нашкребти щоб повернути, ну а в зеленого 80 % кредитів протухли - для чого їм ще ресурсів? А від валютних вкладів зелена стратегія на суттєве зменшення:
заместитель главы правления ПриватБанка Галина Пахачук: Мы называем это контролируемым оттоком, в частности, валютных депозитов. У нас сейчас $3 млрд депозитов в иностранной валюте: около 400 млн евро и $2,6 млрд. Мы понимаем, что банк не кредитует в иностранной валюте: ни наша розница, ни МСБ не являются потребителями иностранной валюты. После понижения ставок по валютным депозитам мы отдали гражданам в прошлом году $380 млн. Мы не можем поставить ноль по вкладам: по евро у нас 1,25%, по долларам – 3%. И хотя мы ожидали больший отток, он оказался абсолютно умеренным. Один из наших зампредов шутит, что у нас уже не депозиты, а просто ячейки для хранения валюты. Ведь с точки зрения доходности клиент от валютного депозита уже почти ничего не получает, но для надежности он держит деньги в ПриватБанке. И мы вынуждены были покупать валютные госбумаги для получения по ним процентного дохода, чтобы перекрыть разрывы, полученные в наследство. Наша валютная позиция с минусом $3,2 млрд генерирует нам убытки в 3 млрд грн при росте курса на одну гривну. https://finclub.net/analytics/galina-pa ... menty.html
tano написав:Насколько злой здесь финмон? Спрашивал а отделении возбудится ли финмон при открытии депозита на 10к евро. Мне уверенно кура сказала что не будет проблем. Подтверждение источника нужно только от 2млн грн. Это так?
Мне тоже так говорили. Но это при условии, что они знают этого клиента давно. Т.е. он давно обслуживается в банке.