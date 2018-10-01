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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 834835836837

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 665
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 10:10

Re: Укргазбанк

[url="https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/11954-"]Акція «Відмовся від готівки – отримуй подарунки»[/url]

Акція для власників платіжних карток Mastercard від УКРГАЗБАНКУ

Умови акції: Здійснюйте щомісячно в торговельно-сервісній мережі (в т.ч. мережі інтернет) не менше двох покупок на суму від 100 грн та розраховуйтесь платіжною карткою Банку і отримуйте повернення.до 10 % від суми Ваших покупок.

Строк акції: 01.10.2018  -  31.12.2018

Учасники акції: держателі платіжних карток Mastercard емітованих АБ «УКРГАЗБАНК», які отримали повідомлення через смс або Вайбер щодо участі в Акції.

Клієнти,  які виконали умови Акції щомісячно отримуватимуть повернення частини витрат у вигляді​:

поповнення мобільного на 50 грн, при сумі транзакцій від 200 грн до 1 тис. грн;поповнення мобільного на 100 грн при сумі транзакцій від 1 тис. грн до 2 тис. грн;промокод на знижку в ТМ «Фокстрот» на 200  грн при сумі транзакцій від 2 тис. грн.

При визначенні суми транзакцій враховуються операції клієнта-фізичної особи за повний календарний місяць за всіма платіжними картками Mastercard незалежно від тарифного плану.

Періодичність відправки подарунків: щомісяця, не пізніше 10 числа наступного календарного місяця.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 10:16

Оновлені ставки від сьогодні

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 10:34

Насколько злой здесь финмон? Спрашивал а отделении возбудится ли финмон при открытии депозита на 10к евро. Мне уверенно кура сказала что не будет проблем. Подтверждение источника нужно только от 2млн грн. Это так?
tano
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 10:56

О, даже этот, что "належить державі на 94.94%" начал немного суетиться :)
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 10:59

  Вкладчик1234 написав:О, даже этот, что "належить державі на 94.94%" начал немного суетиться :)

Сіма з 19 вересня зарухався.
Пишка і Зелений мовчать...поки шо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 11:18

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:О, даже этот, что "належить державі на 94.94%" начал немного суетиться :)

Сіма з 19 вересня зарухався.
Пишка і Зелений мовчать...поки шо.


УГБ бачу підняв аж на 0,5% по гривневим - це дійсно дуже трохи суєти.
Сіма вигріб майже 3 лярди рефінаннсу на короткий термін - треба нашкребти щоб повернути, ну а в зеленого 80 % кредитів протухли - для чого їм ще ресурсів? А від валютних вкладів зелена стратегія на суттєве зменшення:
заместитель главы правления ПриватБанка Галина Пахачук:
Мы называем это контролируемым оттоком, в частности, валютных депозитов. У нас сейчас $3 млрд депозитов в иностранной валюте: около 400 млн евро и $2,6 млрд. Мы понимаем, что банк не кредитует в иностранной валюте: ни наша розница, ни МСБ не являются потребителями иностранной валюты.
После понижения ставок по валютным депозитам мы отдали гражданам в прошлом году $380 млн. Мы не можем поставить ноль по вкладам: по евро у нас 1,25%, по долларам – 3%. И хотя мы ожидали больший отток, он оказался абсолютно умеренным. Один из наших зампредов шутит, что у нас уже не депозиты, а просто ячейки для хранения валюты. Ведь с точки зрения доходности клиент от валютного депозита уже почти ничего не получает, но для надежности он держит деньги в ПриватБанке. И мы вынуждены были покупать валютные госбумаги для получения по ним процентного дохода, чтобы перекрыть разрывы, полученные в наследство. Наша валютная позиция с минусом $3,2 млрд генерирует нам убытки в 3 млрд грн при росте курса на одну гривну. https://finclub.net/analytics/galina-pa ... menty.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 11:40

  tano написав:Насколько злой здесь финмон? Спрашивал а отделении возбудится ли финмон при открытии депозита на 10к евро. Мне уверенно кура сказала что не будет проблем. Подтверждение источника нужно только от 2млн грн. Это так?


Мне тоже так говорили. Но это при условии, что они знают этого клиента давно. Т.е. он давно обслуживается в банке.
Наблюдатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 05:18

Re: Укргазбанк

  Наблюдатель написав:Но это при условии, что они знают этого клиента давно. Т.е. он давно обслуживается в банке.


Нужно будет переписать ОПЫТУВАЛЬНЫК заново.
Увеличить доходы, приплести других членов семьи и т д и тп.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 11:56

Re: Укргазбанк

Так банк укрепляется, или готовится к продаже? или одно другому не мешает?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 15:54

  finfen написав:Так банк укрепляется, или готовится к продаже? или одно другому не мешает?

укрепление банка это подготовка для продажи.
неукрепленный банк продать не получится
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