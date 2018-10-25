Підкажіть: на рахунок, який прив'язаний до кредитного рахунку, і добровільно/ примусово відкривається (за окрему плату) при отриманні кредиту прийшли гроші (відшкодування). У відділенні мені сказали, щоб готівкою (чи у будь-який інший спосіб) зняти з нього гроші з мене буде рубатись комісія 0,5%. При спробі погасити кредит, теж буде рубатись комісія.
Питання: чи існують способи вивести гроші з цього довбаного рахунку без комісії?
Якщо ні, то як використати гроші з цього рахунку з мінімальними втратами?