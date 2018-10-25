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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:31
Підкажіть: на рахунок, який прив'язаний до кредитного рахунку, і добровільно/ примусово відкривається (за окрему плату) при отриманні кредиту прийшли гроші (відшкодування). У відділенні мені сказали, щоб готівкою (чи у будь-який інший спосіб) зняти з нього гроші з мене буде рубатись комісія 0,5%. При спробі погасити кредит, теж буде рубатись комісія.
Питання: чи існують способи вивести гроші з цього довбаного рахунку без комісії?
Якщо ні, то як використати гроші з цього рахунку з мінімальними втратами?
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MrDime
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:39
Для получения +1.5% по гривнедепо Строковий з Продовженням на 6 мес. нужно внести от 100000 грн при первоначальном размещении вклада?
или можно постепенно пополнять и при достижении суммы вклада 100000грн ставка автоматически увеличится на 1.5% ?
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Andey
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:50
Andey обычно в любом банке условия лояльности должны быть соблюдены сразу, в данном случае первоначальная сумма 100'000.
Не думаю, что здесь по-другому.
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l66
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:13
Andey написав:
Для получения +1.5% по гривнедепо Строковий з Продовженням на 6 мес. нужно внести от 100000 грн при первоначальном размещении вклада?
или можно постепенно пополнять и при достижении суммы вклада 100000грн ставка автоматически увеличится на 1.5% ?
Горячка ответила - изначально должно быть 100000.
Ощад подымает автоматом, но могут быть нюансы. Нач базового отделения ДОЛЖЕН за этим следить.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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