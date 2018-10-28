Підкажіть: на рахунок, який прив'язаний до кредитного рахунку, і добровільно/ примусово відкривається (за окрему плату) при отриманні кредиту прийшли гроші (відшкодування). У відділенні мені сказали, щоб готівкою (чи у будь-який інший спосіб) зняти з нього гроші з мене буде рубатись комісія 0,5%. При спробі погасити кредит, теж буде рубатись комісія. Питання: чи існують способи вивести гроші з цього довбаного рахунку без комісії? Якщо ні, то як використати гроші з цього рахунку з мінімальними втратами?
Для получения +1.5% по гривнедепо Строковий з Продовженням на 6 мес. нужно внести от 100000 грн при первоначальном размещении вклада? или можно постепенно пополнять и при достижении суммы вклада 100000грн ставка автоматически увеличится на 1.5% ?
Andey написав:Для получения +1.5% по гривнедепо Строковий з Продовженням на 6 мес. нужно внести от 100000 грн при первоначальном размещении вклада? или можно постепенно пополнять и при достижении суммы вклада 100000грн ставка автоматически увеличится на 1.5% ?
Горячка ответила - изначально должно быть 100000. Ощад подымает автоматом, но могут быть нюансы. Нач базового отделения ДОЛЖЕН за этим следить.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!