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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 835836837838

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 665
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:31

Re: Укргазбанк

Підкажіть: на рахунок, який прив'язаний до кредитного рахунку, і добровільно/ примусово відкривається (за окрему плату) при отриманні кредиту прийшли гроші (відшкодування). У відділенні мені сказали, щоб готівкою (чи у будь-який інший спосіб) зняти з нього гроші з мене буде рубатись комісія 0,5%. При спробі погасити кредит, теж буде рубатись комісія.
Питання: чи існують способи вивести гроші з цього довбаного рахунку без комісії?
Якщо ні, то як використати гроші з цього рахунку з мінімальними втратами?
MrDime
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:39

Для получения +1.5% по гривнедепо Строковий з Продовженням на 6 мес. нужно внести от 100000 грн при первоначальном размещении вклада?
или можно постепенно пополнять и при достижении суммы вклада 100000грн ставка автоматически увеличится на 1.5% ?
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:50

Andey обычно в любом банке условия лояльности должны быть соблюдены сразу, в данном случае первоначальная сумма 100'000.
Не думаю, что здесь по-другому.
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 16:13

Re: Укргазбанк

  Andey написав:Для получения +1.5% по гривнедепо Строковий з Продовженням на 6 мес. нужно внести от 100000 грн при первоначальном размещении вклада?
или можно постепенно пополнять и при достижении суммы вклада 100000грн ставка автоматически увеличится на 1.5% ?


Горячка ответила - изначально должно быть 100000.
Ощад подымает автоматом, но могут быть нюансы. Нач базового отделения ДОЛЖЕН за этим следить.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:17

Re: Укргазбанк

Фінансовим співінвестором АБ "Укргазбанк" ще до кінця 2018 року стане IFC (Міжнародна фінансова корпорація, що входить у структуру Світового банку).

http://www.ukrinform.ua/rubric-economy/ ... nca-roku.h
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 12:09

Re: Укргазбанк

  J написав:укрепление банка это подготовка для продажи.

Есть варианты покупателей и даты?
finfen
 
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  #<1 ... 835836837838
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