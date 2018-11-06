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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 836837838839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 665
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:00

Re: Укргазбанк

Колеги, тут є представник банку ? Куди можна поскаржитися на торгову точку, яка має термінал, але постійно бреше, що він не працює ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:31

  maxprofit написав:Колеги, тут є представник банку ?

Нету
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:23

Re: Укргазбанк

  maxprofit написав:Куди можна поскаржитися на торгову точку, яка має термінал, але постійно бреше, що він не працює ?

Вимагати книгу скарг та пропозицій, скаржитися у Держпродспоживслужбу.
https://uteka.ua/ua/publication/news-14 ... -kartochki
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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