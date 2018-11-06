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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 19:00
Колеги, тут є представник банку ? Куди можна поскаржитися на торгову точку, яка має термінал, але постійно бреше, що він не працює ?
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Додано: Сер 07 лис, 2018 19:31
maxprofit написав:
Колеги, тут є представник банку ?
Нету
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Додано: Сер 07 лис, 2018 20:23
maxprofit написав:
Куди можна поскаржитися на торгову точку, яка має термінал, але постійно бреше, що він не працює ?
Вимагати книгу скарг та пропозицій, скаржитися у Держпродспоживслужбу.https://uteka.ua/ua/publication/news-14 ... -kartochki
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