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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 836837838839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 665
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:00

Re: Укргазбанк

Колеги, тут є представник банку ? Куди можна поскаржитися на торгову точку, яка має термінал, але постійно бреше, що він не працює ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 19:31

  maxprofit написав:Колеги, тут є представник банку ?

Нету
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 20:23

Re: Укргазбанк

  maxprofit написав:Куди можна поскаржитися на торгову точку, яка має термінал, але постійно бреше, що він не працює ?

Вимагати книгу скарг та пропозицій, скаржитися у Держпродспоживслужбу.
https://uteka.ua/ua/publication/news-14 ... -kartochki
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:59

  alfaro23 написав:Что-то процентные ставки Укргаза удивляют и, скорее, отпугивают. "Европейская" команда, возможно, решила пойти по пятам Дельты, но могу ошибаться.

Поинтересуйтесь сколько государство платит за валютные овгз
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:34

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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:29

Давненько не общалась с контакт-центром Укргаза.
Удивилась.
Столько заботы о клиенте)
100500 раз обращение по имени отчеству.
И давайте мы по заявке дистанционно оформим депозит, а Вы заберете готовый договор в любом отделении)
И давайте назначим Вам время в отделении, чтобы не ждать в очереди)
И у нас привлекательные % ставки)
И т.д. :)
l66
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:31

l66
Ви, пам,ятаю, тут на форумі завжди були в курсі роботи банку, не знаєте відповідь на це питання :раніше на сайті банку можна було скачати доківський файл з детальними умовами, зараз цього не бачу, цікавить, чи є все-таки незнижувальний залишок по прозапасу 3м. в грн.?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 11:35

finfen
Не знаю.
Сейчас Про Запасом не пользуюсь.
l66
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:31

  finfen написав:l66
Ви, пам,ятаю, тут на форумі завжди були в курсі роботи банку, не знаєте відповідь на це питання :раніше на сайті банку можна було скачати доківський файл з детальними умовами, зараз цього не бачу, цікавить, чи є все-таки незнижувальний залишок по прозапасу 3м. в грн.?


http://www.ukrgasbank.com/private/card_ ... s/tariffs/
Wenger
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