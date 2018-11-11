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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 лис, 2018 19:00
Re: Укргазбанк
Колеги, тут є представник банку ? Куди можна поскаржитися на торгову точку, яка має термінал, але постійно бреше, що він не працює ?
Додано: Сер 07 лис, 2018 20:23
Re: Укргазбанк
Вимагати книгу скарг та пропозицій, скаржитися у Держпродспоживслужбу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 08 лис, 2018 21:59
Додано: Чет 08 лис, 2018 22:34
7.5% наразі
viewtopic.php?p=4492180#p4492180
+50грн !
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Додано: Пон 12 лис, 2018 11:29
Давненько не общалась с контакт-центром Укргаза.
Удивилась.
Столько заботы о клиенте)
100500 раз обращение по имени отчеству.
И давайте мы по заявке дистанционно оформим депозит, а Вы заберете готовый договор в любом отделении)
И давайте назначим Вам время в отделении, чтобы не ждать в очереди)
И у нас привлекательные % ставки)
И т.д.
Додано: Пон 12 лис, 2018 11:31
l66
Ви, пам,ятаю, тут на форумі завжди були в курсі роботи банку, не знаєте відповідь на це питання :раніше на сайті банку можна було скачати доківський файл з детальними умовами, зараз цього не бачу, цікавить, чи є все-таки незнижувальний залишок по прозапасу 3м. в грн.?
Додано: Пон 12 лис, 2018 14:31
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