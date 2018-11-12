Давненько не общалась с контакт-центром Укргаза. Удивилась. Столько заботы о клиенте) 100500 раз обращение по имени отчеству. И давайте мы по заявке дистанционно оформим депозит, а Вы заберете готовый договор в любом отделении) И давайте назначим Вам время в отделении, чтобы не ждать в очереди) И у нас привлекательные % ставки) И т.д.
l66 Ви, пам,ятаю, тут на форумі завжди були в курсі роботи банку, не знаєте відповідь на це питання :раніше на сайті банку можна було скачати доківський файл з детальними умовами, зараз цього не бачу, цікавить, чи є все-таки незнижувальний залишок по прозапасу 3м. в грн.?
finfen написав:l66 Ви, пам,ятаю, тут на форумі завжди були в курсі роботи банку, не знаєте відповідь на це питання :раніше на сайті банку можна було скачати доківський файл з детальними умовами, зараз цього не бачу, цікавить, чи є все-таки незнижувальний залишок по прозапасу 3м. в грн.?