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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 837838839840

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 665
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
93
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 665
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:24

  J написав:
  l66 написав:И давайте мы по заявке дистанционно оформим депозит, а Вы заберете готовый договор в любом отделении)

а деньги как внести?

По факсу :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:39

  Wenger написав:
  finfen написав:l66
Ви, пам,ятаю, тут на форумі завжди були в курсі роботи банку, не знаєте відповідь на це питання :раніше на сайті банку можна було скачати доківський файл з детальними умовами, зараз цього не бачу, цікавить, чи є все-таки незнижувальний залишок по прозапасу 3м. в грн.?


http://www.ukrgasbank.com/private/card_ ... s/tariffs/


Дякую.
Почитав і бачу, що залишився неснижувальний залишок, а хтось писав, що вже скасували...

"2.15. Проведення розрахунків по «Ощадному» рахунку, за яким протягом останніх трьох років не здійснювалось жодної операції з використанням платіжної картки, без ПДВ - 100,00 грн., але не більше фактичного залишку коштів на «Ощадному» рахунку -Щорічне договірне списання" - Це шось схоже на штраф за неактивний рахунок, чи ні?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 15:45

  finfen написав:
  Wenger написав:
  finfen написав:l66
Ви, пам,ятаю, тут на форумі завжди були в курсі роботи банку, не знаєте відповідь на це питання :раніше на сайті банку можна було скачати доківський файл з детальними умовами, зараз цього не бачу, цікавить, чи є все-таки незнижувальний залишок по прозапасу 3м. в грн.?


http://www.ukrgasbank.com/private/card_ ... s/tariffs/


Дякую.
Почитав і бачу, що залишився неснижувальний залишок, а хтось писав, що вже скасували...

"2.15. Проведення розрахунків по «Ощадному» рахунку, за яким протягом останніх трьох років не здійснювалось жодної операції з використанням платіжної картки, без ПДВ - 100,00 грн., але не більше фактичного залишку коштів на «Ощадному» рахунку -Щорічне договірне списання" - Це шось схоже на штраф за неактивний рахунок, чи ні?

Пополнение в кассе как надо делать, чтобы считали активностью? А % не считают активностью?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 13:15

Re: Укргазбанк

  kreuz написав:Пополнение в кассе как надо делать, чтобы считали активностью? А % не считают активностью?

а що можна якось так поповнити, що не вважатимуть активністю?
%, це ви про %, що є винагородою, чи комісія при знятті? думаю, що не є активністю хоч те, хоч те.
finfen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:22

Re: Укргазбанк

kreuz написав:Пополнение в кассе как надо делать, чтобы считали активностью?

Поповнення в касі - це також активність.
Zochan
 
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