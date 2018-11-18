finfen написав:l66 Ви, пам,ятаю, тут на форумі завжди були в курсі роботи банку, не знаєте відповідь на це питання :раніше на сайті банку можна було скачати доківський файл з детальними умовами, зараз цього не бачу, цікавить, чи є все-таки незнижувальний залишок по прозапасу 3м. в грн.?
Дякую. Почитав і бачу, що залишився неснижувальний залишок, а хтось писав, що вже скасували...
"2.15. Проведення розрахунків по «Ощадному» рахунку, за яким протягом останніх трьох років не здійснювалось жодної операції з використанням платіжної картки, без ПДВ - 100,00 грн., але не більше фактичного залишку коштів на «Ощадному» рахунку -Щорічне договірне списання" - Це шось схоже на штраф за неактивний рахунок, чи ні?
finfen написав:l66 Ви, пам,ятаю, тут на форумі завжди були в курсі роботи банку, не знаєте відповідь на це питання :раніше на сайті банку можна було скачати доківський файл з детальними умовами, зараз цього не бачу, цікавить, чи є все-таки незнижувальний залишок по прозапасу 3м. в грн.?
Дякую. Почитав і бачу, що залишився неснижувальний залишок, а хтось писав, що вже скасували...
"2.15. Проведення розрахунків по «Ощадному» рахунку, за яким протягом останніх трьох років не здійснювалось жодної операції з використанням платіжної картки, без ПДВ - 100,00 грн., але не більше фактичного залишку коштів на «Ощадному» рахунку -Щорічне договірне списання" - Це шось схоже на штраф за неактивний рахунок, чи ні?
Пополнение в кассе как надо делать, чтобы считали активностью? А % не считают активностью?
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ДОброго дня! Тут є представник банку? Я оформлював депозит у банку в Києві у євро і отримав картку у євро. Але помилково банк відкрив мені гривневу картку і стягнув за це комісію 100 грн. (іменна картка тариф Економ). Я не подавав заяву на відкриття цього рахунку, у банка немає заяв чи договорів на гривневий рахунок. У мене немає депозитів у гривні в цьому банку. Історія вже в травня 2018 року. Я три рази вже відвідував це відділення і подавав заяву на закриття цього рахунку. Як вплинути на відділення банку, щоб вони закрили помилково відкритий рахунок?
sharparchitect написав:ДОброго дня! Тут є представник банку? Я оформлював депозит у банку в Києві у євро і отримав картку у євро. Але помилково банк відкрив мені гривневу картку і стягнув за це комісію 100 грн. (іменна картка тариф Економ).
У меня тут как то тоже был длинный евровый депозит с выплатой на карту. Срок карты закончился пришел выдали новую. Когда депо закончилось решил и карту закрыть за ненадобностью. А мне говорят что не можем вам в этом помочь так как нет у вас никаких евровых карт. Т.е. мне карту физически выдали, а в системах про это указать видать забыли.