sharparchitect написав:ДОброго дня! Тут є представник банку? Я оформлював депозит у банку в Києві у євро і отримав картку у євро. Але помилково банк відкрив мені гривневу картку і стягнув за це комісію 100 грн. (іменна картка тариф Економ). Я не подавав заяву на відкриття цього рахунку, у банка немає заяв чи договорів на гривневий рахунок. У мене немає депозитів у гривні в цьому банку. Історія вже в травня 2018 року. Я три рази вже відвідував це відділення і подавав заяву на закриття цього рахунку. Як вплинути на відділення банку, щоб вони закрили помилково відкритий рахунок?
Шліть офіційну скаргу листом з описом вкладення на юр. адресу з копіями ваших заяв у відділення.
l66 Зоборгованість по карті 100 гривень, ці 100 грн нарахували за видачу карти. Карту я не отримував. Ну і не замовляв, договори не підписував. Це Лівобережне відділення у Києві (вул. І.Миколайчука (вул. Серафимовича), 1-а).