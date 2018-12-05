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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 838839840841

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 666
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 666
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:58

  sharparchitect написав:ДОброго дня!
Тут є представник банку?
Я оформлював депозит у банку в Києві у євро і отримав картку у євро.
Але помилково банк відкрив мені гривневу картку і стягнув за це комісію 100 грн. (іменна картка тариф Економ).
Я не подавав заяву на відкриття цього рахунку, у банка немає заяв чи договорів на гривневий рахунок. У мене немає депозитів у гривні в цьому банку.
Історія вже в травня 2018 року. Я три рази вже відвідував це відділення і подавав заяву на закриття цього рахунку.
Як вплинути на відділення банку, щоб вони закрили помилково відкритий рахунок?

Шліть офіційну скаргу листом з описом вкладення на юр. адресу з копіями ваших заяв у відділення.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:00

l66
Зоборгованість по карті 100 гривень, ці 100 грн нарахували за видачу карти. Карту я не отримував. Ну і не замовляв, договори не підписував.
Це Лівобережне відділення у Києві (вул. І.Миколайчука (вул. Серафимовича), 1-а).
sharparchitect
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:46

Re: Укргазбанк

Технічна недолугість банку (відсутність інтернет-банкінгу) дуже ускладнює роботу з ним. Може хто підкаже, чи є якась можливість отримати інформацію щодо залишків на поточних рахунках. Наперед вдячний.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:59

Re: Укргазбанк

Технічна недолугість банку (відсутність інтернет-банкінгу) дуже ускладнює роботу з ним. Може хто підкаже, чи є якась можливість отримати інформацію щодо залишків на поточних рахунках. Наперед вдячний.
Приложение ЭкоБанк.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 23:37

  Кащей написав:,Приложение ЭкоБанк.

и в нем видно текущий счет?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 00:30

Re: Укргазбанк

Я, так розумію, воно орієнтовано на карткові рахунки, я взагалі не маю їх карток.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 01:28

  VASH написав:Я, так розумію, воно орієнтовано на карткові рахунки, я взагалі не маю їх карток.


Якщо є картковий рахунок, то можно побачити залишок на рахунку, якщо там є гроші. Все інше там побачити неможливо :-(
Дивно, що у держава Україна купа банків, у кожного банку свій інтернет-банкінг. А у Укргазбанка Dial-up банкінг:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83 :shock:
sharparchitect
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