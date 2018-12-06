sharparchitect написав:ДОброго дня! Тут є представник банку? Я оформлював депозит у банку в Києві у євро і отримав картку у євро. Але помилково банк відкрив мені гривневу картку і стягнув за це комісію 100 грн. (іменна картка тариф Економ). Я не подавав заяву на відкриття цього рахунку, у банка немає заяв чи договорів на гривневий рахунок. У мене немає депозитів у гривні в цьому банку. Історія вже в травня 2018 року. Я три рази вже відвідував це відділення і подавав заяву на закриття цього рахунку. Як вплинути на відділення банку, щоб вони закрили помилково відкритий рахунок?
Шліть офіційну скаргу листом з описом вкладення на юр. адресу з копіями ваших заяв у відділення.
l66 Зоборгованість по карті 100 гривень, ці 100 грн нарахували за видачу карти. Карту я не отримував. Ну і не замовляв, договори не підписував. Це Лівобережне відділення у Києві (вул. І.Миколайчука (вул. Серафимовича), 1-а).
Сьогодні був у 70 відділенні м. Київ для отримання даних щодо залишку на рахунку, молодий чоловік підтвердив, що мобільний доступ можливий тільки до карткових рахунків. Перспектив, щодо створення ІБ в найближчий перспективі не має. Незрозуміла, майже виняткова, програмно-технічна недолугість банку. Практично кожна транзакція вимагає неодноразового відвідування банку. Зараз "крайні банчки" і ті, щось мають ІБ (з різним рівнем функціональності). Взагалі, непередбачуваний банк знов здивував. Маю у ньому доларовий депозит (впритул під фонд), відповідно відкрито поточний рахунок для перерахування відсотків. Виникла потреба внесення значної суми ($) на цей рахунок для купівлі через банк ОВГЗ. Сьогодні заявили, що мій поточний рахунок "не правильный", так як відкритий під депозит і внесення коштів мною можливо тільки зі сплатою відсотків. Тобто, потрібно вбити черговий день для відкриття нового..., знов сплатити за відкриття рахунку. Прошу оф. представника, або "продвинутих" користувачів підтвердити, або спростувати цю вимогу.