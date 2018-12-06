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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 838839840841

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 666
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 666
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:58

  sharparchitect написав:ДОброго дня!
Тут є представник банку?
Я оформлював депозит у банку в Києві у євро і отримав картку у євро.
Але помилково банк відкрив мені гривневу картку і стягнув за це комісію 100 грн. (іменна картка тариф Економ).
Я не подавав заяву на відкриття цього рахунку, у банка немає заяв чи договорів на гривневий рахунок. У мене немає депозитів у гривні в цьому банку.
Історія вже в травня 2018 року. Я три рази вже відвідував це відділення і подавав заяву на закриття цього рахунку.
Як вплинути на відділення банку, щоб вони закрили помилково відкритий рахунок?

Шліть офіційну скаргу листом з описом вкладення на юр. адресу з копіями ваших заяв у відділення.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:00

l66
Зоборгованість по карті 100 гривень, ці 100 грн нарахували за видачу карти. Карту я не отримував. Ну і не замовляв, договори не підписував.
Це Лівобережне відділення у Києві (вул. І.Миколайчука (вул. Серафимовича), 1-а).
sharparchitect
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:46

Re: Укргазбанк

Технічна недолугість банку (відсутність інтернет-банкінгу) дуже ускладнює роботу з ним. Може хто підкаже, чи є якась можливість отримати інформацію щодо залишків на поточних рахунках. Наперед вдячний.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:59

Re: Укргазбанк

Технічна недолугість банку (відсутність інтернет-банкінгу) дуже ускладнює роботу з ним. Може хто підкаже, чи є якась можливість отримати інформацію щодо залишків на поточних рахунках. Наперед вдячний.
Приложение ЭкоБанк.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 23:37

  Кащей написав:,Приложение ЭкоБанк.

и в нем видно текущий счет?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 00:30

Re: Укргазбанк

Я, так розумію, воно орієнтовано на карткові рахунки, я взагалі не маю їх карток.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 01:28

  VASH написав:Я, так розумію, воно орієнтовано на карткові рахунки, я взагалі не маю їх карток.


Якщо є картковий рахунок, то можно побачити залишок на рахунку, якщо там є гроші. Все інше там побачити неможливо :-(
Дивно, що у держава Україна купа банків, у кожного банку свій інтернет-банкінг. А у Укргазбанка Dial-up банкінг:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83 :shock:
sharparchitect
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:22

Re: Укргазбанк

Сьогодні був у 70 відділенні м. Київ для отримання даних щодо залишку на рахунку, молодий чоловік підтвердив, що мобільний доступ можливий тільки до карткових рахунків. Перспектив, щодо створення ІБ в найближчий перспективі не має. Незрозуміла, майже виняткова, програмно-технічна недолугість банку. Практично кожна транзакція вимагає неодноразового відвідування банку. Зараз "крайні банчки" і ті, щось мають ІБ (з різним рівнем функціональності).
Взагалі, непередбачуваний банк знов здивував. Маю у ньому доларовий депозит (впритул під фонд), відповідно відкрито поточний рахунок для перерахування відсотків. Виникла потреба внесення значної суми ($) на цей рахунок для купівлі через банк ОВГЗ. Сьогодні заявили, що мій поточний рахунок "не правильный", так як відкритий під депозит і внесення коштів мною можливо тільки зі сплатою відсотків. Тобто, потрібно вбити черговий день для відкриття нового..., знов сплатити за відкриття рахунку. Прошу оф. представника, або "продвинутих" користувачів підтвердити, або спростувати цю вимогу.
VASH
 
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