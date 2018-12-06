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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 839840841842>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 666
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 666
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:58

  sharparchitect написав:ДОброго дня!
Тут є представник банку?
Я оформлював депозит у банку в Києві у євро і отримав картку у євро.
Але помилково банк відкрив мені гривневу картку і стягнув за це комісію 100 грн. (іменна картка тариф Економ).
Я не подавав заяву на відкриття цього рахунку, у банка немає заяв чи договорів на гривневий рахунок. У мене немає депозитів у гривні в цьому банку.
Історія вже в травня 2018 року. Я три рази вже відвідував це відділення і подавав заяву на закриття цього рахунку.
Як вплинути на відділення банку, щоб вони закрили помилково відкритий рахунок?

Шліть офіційну скаргу листом з описом вкладення на юр. адресу з копіями ваших заяв у відділення.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:00

l66
Зоборгованість по карті 100 гривень, ці 100 грн нарахували за видачу карти. Карту я не отримував. Ну і не замовляв, договори не підписував.
Це Лівобережне відділення у Києві (вул. І.Миколайчука (вул. Серафимовича), 1-а).
sharparchitect
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:46

Re: Укргазбанк

Технічна недолугість банку (відсутність інтернет-банкінгу) дуже ускладнює роботу з ним. Може хто підкаже, чи є якась можливість отримати інформацію щодо залишків на поточних рахунках. Наперед вдячний.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:59

Re: Укргазбанк

Технічна недолугість банку (відсутність інтернет-банкінгу) дуже ускладнює роботу з ним. Може хто підкаже, чи є якась можливість отримати інформацію щодо залишків на поточних рахунках. Наперед вдячний.
Приложение ЭкоБанк.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 23:37

  Кащей написав:,Приложение ЭкоБанк.

и в нем видно текущий счет?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 00:30

Re: Укргазбанк

Я, так розумію, воно орієнтовано на карткові рахунки, я взагалі не маю їх карток.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 01:28

  VASH написав:Я, так розумію, воно орієнтовано на карткові рахунки, я взагалі не маю їх карток.


Якщо є картковий рахунок, то можно побачити залишок на рахунку, якщо там є гроші. Все інше там побачити неможливо :-(
Дивно, що у держава Україна купа банків, у кожного банку свій інтернет-банкінг. А у Укргазбанка Dial-up банкінг:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83 :shock:
sharparchitect
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:22

Re: Укргазбанк

Сьогодні був у 70 відділенні м. Київ для отримання даних щодо залишку на рахунку, молодий чоловік підтвердив, що мобільний доступ можливий тільки до карткових рахунків. Перспектив, щодо створення ІБ в найближчий перспективі не має. Незрозуміла, майже виняткова, програмно-технічна недолугість банку. Практично кожна транзакція вимагає неодноразового відвідування банку. Зараз "крайні банчки" і ті, щось мають ІБ (з різним рівнем функціональності).
Взагалі, непередбачуваний банк знов здивував. Маю у ньому доларовий депозит (впритул під фонд), відповідно відкрито поточний рахунок для перерахування відсотків. Виникла потреба внесення значної суми ($) на цей рахунок для купівлі через банк ОВГЗ. Сьогодні заявили, що мій поточний рахунок "не правильный", так як відкритий під депозит і внесення коштів мною можливо тільки зі сплатою відсотків. Тобто, потрібно вбити черговий день для відкриття нового..., знов сплатити за відкриття рахунку. Прошу оф. представника, або "продвинутих" користувачів підтвердити, або спростувати цю вимогу.
VASH
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:08

Депозитная акция

С 10.12.2018 депозитная акция https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... berejeniya
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:13

  Oktawa написав:С 10.12.2018 депозитная акция https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... berejeniya

2.2. Строк проведення Акції: з 10.12.2018 р. по 31.01.2019 р. (включно), але в межах вичерпання кількості скретч-карт згідно п.3.2. цього Регламенту.

3. УМОВИ УЧАСТІ
3.1. Кожному Клієнту протягом строку проведення Акції при розміщенні депозиту в національній або іноземній валюті на строк від 93 до 730 днів (3-24 місяців) за депозитними програмами «Строковий з продовженням», «Класичний з продовженням» надається скретч-карта, що містить розмір надбавки до процентної ставки по депозиту, який розміщується.
3.2. Загальна кількість скретч-карт становить 23 000 штук, з них 15 000 штук для депозитів в національній валюті, 8 000 штук для депозитів в іноземній валюті.
Кожна скретч-карта містить під захисним покриттям надбавки таких розмірів:
Для депозитів в національній валюті:
з надбавкою 1,5% річних – 25 скретч-карт;
з надбавкою 1,0% річних – 3 555 скретч-карт;
з надбавкою 0,25% річних – 11 420 скретч-карт.
Для депозитів в іноземній валюті:
з надбавкою 0,5% річних – 24 скретч-карт;
з надбавкою 0,15% річних – 1 886 скретч-карт;
з надбавкою 0,1% річних – 6 090 скретч-карт.
3.3. При розміщенні одного депозиту на умовах згідно п.3.1. цього Регламенту учаснику Акції надається одна скретч-карта.
3.3. До депозитів, які розміщені на умовах Акції, додатково можуть застосовуватись діючі надбавки до процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб з додержанням умов їх застосування.

Т.е. реально можно получить 0,25% в грн и 0,1% в валюте. Больше - только везунчикам.
lel
 
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