2.2. Строк проведення Акції: з 10.12.2018 р. по 31.01.2019 р. (включно), але в межах вичерпання кількості скретч-карт згідно п.3.2. цього Регламенту.
3. УМОВИ УЧАСТІ
3.1. Кожному Клієнту протягом строку проведення Акції при розміщенні депозиту в національній або іноземній валюті на строк від 93 до 730 днів (3-24 місяців) за депозитними програмами «Строковий з продовженням», «Класичний з продовженням» надається скретч-карта, що містить розмір надбавки до процентної ставки по депозиту, який розміщується.
3.2. Загальна кількість скретч-карт становить 23 000 штук, з них 15 000 штук для депозитів в національній валюті, 8 000 штук для депозитів в іноземній валюті.
Кожна скретч-карта містить під захисним покриттям надбавки таких розмірів:
Для депозитів в національній валюті:
з надбавкою 1,5% річних – 25 скретч-карт;
з надбавкою 1,0% річних – 3 555 скретч-карт;
з надбавкою 0,25% річних – 11 420 скретч-карт.
Для депозитів в іноземній валюті:
з надбавкою 0,5% річних – 24 скретч-карт;
з надбавкою 0,15% річних – 1 886 скретч-карт;
з надбавкою 0,1% річних – 6 090 скретч-карт.
3.3. При розміщенні одного депозиту на умовах згідно п.3.1. цього Регламенту учаснику Акції надається одна скретч-карта.
3.3. До депозитів, які розміщені на умовах Акції, додатково можуть застосовуватись діючі надбавки до процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб з додержанням умов їх застосування.
Т.е. реально можно получить 0,25% в грн и 0,1% в валюте. Больше - только везунчикам.