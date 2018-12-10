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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 839840841842

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 666
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 666
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:18

  Oktawa написав:С 10.12.2018 депозитная акция https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... berejeniya

эта добавка суммируется с добавкой за сумму больше 100К ?
J
 
Повідомлень: 4207
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Подякували: 156 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:20

  J написав:
  Oktawa написав:С 10.12.2018 депозитная акция https://www.ukrgasbank.com/bank_shares/ ... berejeniya

эта добавка суммируется с добавкой за сумму больше 100К ?

Пункт 3.3 предыдущего сообшения Условий акции:
3.3. До депозитів, які розміщені на умовах Акції, додатково можуть застосовуватись діючі надбавки до процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб з додержанням умов їх застосування.
lel
 
Повідомлень: 1861
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Подякували: 201 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 14:08

https://i.imgur.com/Z6H5bNe.png
Небольшие шансы вытащить 1.5% или 1% карту
Andey
 
Повідомлень: 829
З нами з: 18.02.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 45 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 16:50

  Andey написав:https://i.imgur.com/Z6H5bNe.png
Небольшие шансы вытащить 1.5% или 1% карту


Какие расклады :

Берем 6 мес в конце срока : 15,5 + 1,5 (если занести 100к) + 0,25 по акции
Итого - 17,25
Что хорошего - карта под депозит с бесплатным снятием по Украине + выдача тела депо без проблем (хоть фонд, хоть два - в Укргазе всегда полно налички).
вытащить 1% - анриал :mrgreen:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлень: 2684
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:43

Re: Укргазбанк

Подскажите, пожалуйста, местные:
1. При открытии депозита были актированы услуги «Сообщение о зачислении средств на карточный счёт» и «Оперативное информирование о проведённых операциях с помощью карты». Как они отключаются?
2. Я вижу в инструкции по подключению М-банкинга одновременно подключаются и эти 2 услуги. А вот достаточно ли отключения М-банкинга, чтобы отключились и эти 2 услуги, вопрос?
В общем, подскажите, как от этих ненужных трат избавиться?
3. И система Еко-банк online бесплатна? Не найду информации на сайте.
Gippo
 
Повідомлень: 188
З нами з: 20.05.09
Подякував: 62 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:56

Погане відношення до клієнтів у відділ № 45.

Погане відношення до клієнтів у відділенні № 45 на Палладіна в Києві :!:
Не дивлячись на те, що приїхав з передмістя і відкрив в них депозит в сніжний морозний день не пустили в туалет. :shock: А туалетів в Києві що кіт наплакав...
providnyk
 
Повідомлень: 71
З нами з: 30.03.12
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Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:20

  Gippo написав:3. И система Еко-банк online бесплатна? Не найду информации на сайте.

Бесплатная.
novichok
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Повідомлень: 1686
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 144 раз.
 
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  #<1 ... 839840841842
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