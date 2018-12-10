эта добавка суммируется с добавкой за сумму больше 100К ?
Пункт 3.3 предыдущего сообшения Условий акции: 3.3. До депозитів, які розміщені на умовах Акції, додатково можуть застосовуватись діючі надбавки до процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб з додержанням умов їх застосування.
Andey написав:https://i.imgur.com/Z6H5bNe.png Небольшие шансы вытащить 1.5% или 1% карту
Какие расклады :
Берем 6 мес в конце срока : 15,5 + 1,5 (если занести 100к) + 0,25 по акции Итого - 17,25 Что хорошего - карта под депозит с бесплатным снятием по Украине + выдача тела депо без проблем (хоть фонд, хоть два - в Укргазе всегда полно налички). вытащить 1% - анриал
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Подскажите, пожалуйста, местные: 1. При открытии депозита были актированы услуги «Сообщение о зачислении средств на карточный счёт» и «Оперативное информирование о проведённых операциях с помощью карты». Как они отключаются? 2. Я вижу в инструкции по подключению М-банкинга одновременно подключаются и эти 2 услуги. А вот достаточно ли отключения М-банкинга, чтобы отключились и эти 2 услуги, вопрос? В общем, подскажите, как от этих ненужных трат избавиться? 3. И система Еко-банк online бесплатна? Не найду информации на сайте.
Погане відношення до клієнтів у відділенні № 45 на Палладіна в Києві Не дивлячись на те, що приїхав з передмістя і відкрив в них депозит в сніжний морозний день не пустили в туалет. А туалетів в Києві що кіт наплакав...