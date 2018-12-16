«Цього року це буде неможливо, але, сподіваюся, що наступного року, одразу після всіх свят, робота активізується і ми нарешті дочекаємося цього моменту (приватизації Укргазбанку — ред).
Це буде почин для нас», — сказала Рожкова.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 17:30
за її прогнозом, на початку наступного року можна чекати на приватизацію Укргазбанку.
«Цього року це буде неможливо, але, сподіваюся, що наступного року, одразу після всіх свят, робота активізується і ми нарешті дочекаємося цього моменту (приватизації Укргазбанку — ред).
Це буде почин для нас», — сказала Рожкова.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:46
никуда - так делают многие торговые точки, т.к. закон их обязывает иметь терминал, но им это экономически убыточно - поэтому они формально так выходят из ситуации - типа есть, но сломался. Сломаться терминал как бы может.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:56
Куди можна поскаржитися на торгову точку, яка має термінал..
В госпотребслужбу:
Зразок скарги споживача (у випадку відмови провести розрахунок банківською карткою)
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