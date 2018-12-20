«Цього року це буде неможливо, але, сподіваюся, що наступного року, одразу після всіх свят, робота активізується і ми нарешті дочекаємося цього моменту (приватизації Укргазбанку — ред).
Це буде почин для нас», — сказала Рожкова.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 17:30
за її прогнозом, на початку наступного року можна чекати на приватизацію Укргазбанку.
«Цього року це буде неможливо, але, сподіваюся, що наступного року, одразу після всіх свят, робота активізується і ми нарешті дочекаємося цього моменту (приватизації Укргазбанку — ред).
Це буде почин для нас», — сказала Рожкова.
+50грн !
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:46
никуда - так делают многие торговые точки, т.к. закон их обязывает иметь терминал, но им это экономически убыточно - поэтому они формально так выходят из ситуации - типа есть, но сломался. Сломаться терминал как бы может.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 17:56
Куди можна поскаржитися на торгову точку, яка має термінал..
В госпотребслужбу:
Зразок скарги споживача (у випадку відмови провести розрахунок банківською карткою)
Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:45
Re: Укргазбанк
Коллеги, хочу приобрести гособлигации через брокера Укргаз, возникли пару вопросов, к сожалению на сайте и на горячке нужной инфы не смог получить, если кто то уже фильтровал данную тему в Укргазе и может подсказать ответьте плиз.
1. Какова процедура покупки и тарифы за покупку и обслуживание.
2. Если я куплю гособлигации как и где они будут учитываться Укргазом, кто депозитарий, какие документы я получу что у меня находятся/приобретены эти облигации.
3. Если с банком что то случится и он обанкротится/ликвидируется не пропадут ли мои деньги/гособлигации ведь ФГВФЛ не выплачивает по ним, на сколько помню у разных банков была разная ситуация, некоторые банки клиенты фонда предлагали после ввода ВА своим клиентам прийти и перевести свои бумаги к другому брокеру, а в некоторых клиенты попадали на бабки и ничего не получали.
4. Может ли банк без моего ведома спекулировать или заложить мои облигации или получить по ним рефинансирование например у НБУ или других участников фондового рынка, что потенциально чревато для меня потерей моих денег в случае банкротства/ликвидации банка/брокера.
5. Какие налоги как налоговый агент Укргаз с процентов по гос облигациям удерживает с меня, 1,5 % военный сбор и все или еще что то.
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