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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 840841842843

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 667
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
120
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 667
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:30

за її прогнозом, на початку наступного року можна чекати на приватизацію Укргазбанку.
«Цього року це буде неможливо, але, сподіваюся, що наступного року, одразу після всіх свят, робота активізується і ми нарешті дочекаємося цього моменту (приватизації Укргазбанку — ред).

Це буде почин для нас», — сказала Рожкова.


https://minfin.com.ua/ua/2018/12/17/36026477/
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:46

  maxprofit написав:Колеги, тут є представник банку ? Куди можна поскаржитися на торгову точку, яка має термінал, але постійно бреше, що він не працює ?


никуда - так делают многие торговые точки, т.к. закон их обязывает иметь терминал, но им это экономически убыточно - поэтому они формально так выходят из ситуации - типа есть, но сломался. Сломаться терминал как бы может.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:56

Куди можна поскаржитися на торгову точку, яка має термінал..

В госпотребслужбу:http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Yakshcho_Vashi_Prava_Porusheno/85/
Зразок скарги споживача (у випадку відмови провести розрахунок банківською карткою)
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:45

Re: Укргазбанк

Коллеги, хочу приобрести гособлигации через брокера Укргаз, возникли пару вопросов, к сожалению на сайте и на горячке нужной инфы не смог получить, если кто то уже фильтровал данную тему в Укргазе и может подсказать ответьте плиз.

1. Какова процедура покупки и тарифы за покупку и обслуживание.

2. Если я куплю гособлигации как и где они будут учитываться Укргазом, кто депозитарий, какие документы я получу что у меня находятся/приобретены эти облигации.

3. Если с банком что то случится и он обанкротится/ликвидируется не пропадут ли мои деньги/гособлигации ведь ФГВФЛ не выплачивает по ним, на сколько помню у разных банков была разная ситуация, некоторые банки клиенты фонда предлагали после ввода ВА своим клиентам прийти и перевести свои бумаги к другому брокеру, а в некоторых клиенты попадали на бабки и ничего не получали.

4. Может ли банк без моего ведома спекулировать или заложить мои облигации или получить по ним рефинансирование например у НБУ или других участников фондового рынка, что потенциально чревато для меня потерей моих денег в случае банкротства/ликвидации банка/брокера.

5. Какие налоги как налоговый агент Укргаз с процентов по гос облигациям удерживает с меня, 1,5 % военный сбор и все или еще что то.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:40

  Михалыч написав:Коллеги, хочу приобрести гособлигации через брокера Укргаз, возникли пару вопросов, к сожалению на сайте и на горячке нужной инфы не смог получить, если кто то уже фильтровал данную тему в Укргазе и может подсказать ответьте плиз.

1. Какова процедура покупки и тарифы за покупку и обслуживание.

2. Если я куплю гособлигации как и где они будут учитываться Укргазом, кто депозитарий, какие документы я получу что у меня находятся/приобретены эти облигации.

3. Если с банком что то случится и он обанкротится/ликвидируется не пропадут ли мои деньги/гособлигации ведь ФГВФЛ не выплачивает по ним, на сколько помню у разных банков была разная ситуация, некоторые банки клиенты фонда предлагали после ввода ВА своим клиентам прийти и перевести свои бумаги к другому брокеру, а в некоторых клиенты попадали на бабки и ничего не получали.

4. Может ли банк без моего ведома спекулировать или заложить мои облигации или получить по ним рефинансирование например у НБУ или других участников фондового рынка, что потенциально чревато для меня потерей моих денег в случае банкротства/ликвидации банка/брокера.

5. Какие налоги как налоговый агент Укргаз с процентов по гос облигациям удерживает с меня, 1,5 % военный сбор и все или еще что то.


1. Тарифи шукайте в цій темі - Рынок ОВГЗ

2. Обліковуються всі ОВДП в НБУ, а зберігаються в депозитарній установі Укргазбанку.

3. Нікуди Ваші ОВДП не дінуться :D

4. Не можуть

5. Військовий збір 1,5%, потрібно подавати щорічно декларацію про доходи
Chuprynka
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:03

Re: Укргазбанк

Chuprynka

Спасибо.

  Chuprynka написав:5. Військовий збір 1,5%, потрібно подавати щорічно декларацію про доходи


Декларацию обязательно, они ведь налоговый агент :? и что будет если не подать :?:
Михалыч
 
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