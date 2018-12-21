Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:45

Коллеги, хочу приобрести гособлигации через брокера Укргаз, возникли пару вопросов, к сожалению на сайте и на горячке нужной инфы не смог получить, если кто то уже фильтровал данную тему в Укргазе и может подсказать ответьте плиз.



1. Какова процедура покупки и тарифы за покупку и обслуживание.



2. Если я куплю гособлигации как и где они будут учитываться Укргазом, кто депозитарий, какие документы я получу что у меня находятся/приобретены эти облигации.



3. Если с банком что то случится и он обанкротится/ликвидируется не пропадут ли мои деньги/гособлигации ведь ФГВФЛ не выплачивает по ним, на сколько помню у разных банков была разная ситуация, некоторые банки клиенты фонда предлагали после ввода ВА своим клиентам прийти и перевести свои бумаги к другому брокеру, а в некоторых клиенты попадали на бабки и ничего не получали.



4. Может ли банк без моего ведома спекулировать или заложить мои облигации или получить по ним рефинансирование например у НБУ или других участников фондового рынка, что потенциально чревато для меня потерей моих денег в случае банкротства/ликвидации банка/брокера.



5. Какие налоги как налоговый агент Укргаз с процентов по гос облигациям удерживает с меня, 1,5 % военный сбор и все или еще что то.