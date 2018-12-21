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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 841842843844

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 667
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
120
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 667
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:22

  Chuprynka написав:
  Михалыч написав:Chuprynka

Спасибо.

  Chuprynka написав:5. Військовий збір 1,5%, потрібно подавати щорічно декларацію про доходи


Декларацию обязательно, они ведь налоговый агент :? и что будет если не подать :?:

Обов'язково :idea:

Только,если покупаете на вторичке.
Яша
 
Повідомлень: 672
З нами з: 10.04.07
Подякував: 47 раз.
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  #<1 ... 841842843844
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