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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:22
Chuprynka написав: Михалыч написав:Chuprynka
Спасибо.
Chuprynka написав:
5. Військовий збір 1,5%, потрібно подавати щорічно декларацію про доходи
Декларацию обязательно, они ведь налоговый агент
и что будет если не подать
Обов'язково
Только,если покупаете на вторичке.
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