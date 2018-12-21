RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 841842843844

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 667
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
120
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 667
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:22

  Chuprynka написав:
  Михалыч написав:Chuprynka

Спасибо.

  Chuprynka написав:5. Військовий збір 1,5%, потрібно подавати щорічно декларацію про доходи


Декларацию обязательно, они ведь налоговый агент :? и что будет если не подать :?:

Обов'язково :idea:

Только,если покупаете на вторичке.
Яша
 
Повідомлень: 678
З нами з: 10.04.07
Подякував: 47 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:54

  AlexTk написав:Chuprynka
У відділенні сказали, що поточний рахунок (з/на якого гроші підуть на рахунок у ЦП) має відкриватися за тарифним планом "Приватний" (той, що маю під депозит не підходить). У тарифах за цим планом видача коштів з рахунку - комісія 1% (п.4.1). Чи треба дивитися п.3.2 (але там сноска *)? Чи не могли б Ви прояснити, як уникнути цієї комісії (якщо вона дійсно є)?

Без комісії можна вивести через короткий депозит
Chuprynka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 285
З нами з: 23.01.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:54

  Яша написав:Только,если покупаете на вторичке.

первичка у укргаза по сути является вторичкой,
т.к. банк сначала покупает "первичку" на себя, а потом перепродает клиенту с наценкой 0,01грн
J
 
Повідомлень: 4228
З нами з: 19.01.08
Подякував: 17 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:03

J Вам шашечки или ехать? Укргазбанк первичный дилер и покупает для вас ОВГЗ на первичном рынке.
Яша
 
Повідомлень: 678
З нами з: 10.04.07
Подякував: 47 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:42

  Яша написав: Укргазбанк первичный дилер и покупает для вас ОВГЗ на первичном рынке.

и как это влияет на то,
нужно ли подавать декларацию?
J
 
Повідомлень: 4228
З нами з: 19.01.08
Подякував: 17 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 20:00

  Chuprynka написав:
  AlexTk написав:Chuprynka
У відділенні сказали, що поточний рахунок (з/на якого гроші підуть на рахунок у ЦП) має відкриватися за тарифним планом "Приватний" (той, що маю під депозит не підходить). У тарифах за цим планом видача коштів з рахунку - комісія 1% (п.4.1). Чи треба дивитися п.3.2 (але там сноска *)? Чи не могли б Ви прояснити, як уникнути цієї комісії (якщо вона дійсно є)?

Без комісії можна вивести через короткий депозит

Дякую
AlexTk
 
Повідомлень: 355
З нами з: 08.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 841842843844
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, casper12, imlex, Kevin, lel, wolt450 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.