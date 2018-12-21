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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:22
Chuprynka написав: Михалыч написав:Chuprynka
Спасибо.
Chuprynka написав:
5. Військовий збір 1,5%, потрібно подавати щорічно декларацію про доходи
Декларацию обязательно, они ведь налоговый агент
и что будет если не подать
Обов'язково
Только,если покупаете на вторичке.
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Яша
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Додано: Суб 22 гру, 2018 18:54
AlexTk написав:Chuprynka
У відділенні сказали, що поточний рахунок (з/на якого гроші підуть на рахунок у ЦП) має відкриватися за тарифним планом "Приватний" (той, що маю під депозит не підходить). У тарифах за цим планом видача коштів з рахунку - комісія 1% (п.4.1). Чи треба дивитися п.3.2 (але там сноска *)? Чи не могли б Ви прояснити, як уникнути цієї комісії (якщо вона дійсно є)?
Без комісії можна вивести через короткий депозит
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Chuprynka
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Додано: Суб 22 гру, 2018 18:54
Яша написав:
Только,если покупаете на вторичке.
первичка у укргаза по сути является вторичкой,
т.к. банк сначала покупает "первичку" на себя, а потом перепродает клиенту с наценкой 0,01грн
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Додано: Суб 22 гру, 2018 19:03
J Вам шашечки или ехать? Укргазбанк первичный дилер и покупает для вас ОВГЗ на первичном рынке.
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Яша
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Додано: Суб 22 гру, 2018 19:42
Яша написав:
Укргазбанк первичный дилер и покупает для вас ОВГЗ на первичном рынке.
и как это влияет на то,
нужно ли подавать декларацию?
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Додано: Суб 22 гру, 2018 20:00
Chuprynka написав: AlexTk написав:Chuprynka
У відділенні сказали, що поточний рахунок (з/на якого гроші підуть на рахунок у ЦП) має відкриватися за тарифним планом "Приватний" (той, що маю під депозит не підходить). У тарифах за цим планом видача коштів з рахунку - комісія 1% (п.4.1). Чи треба дивитися п.3.2 (але там сноска *)? Чи не могли б Ви прояснити, як уникнути цієї комісії (якщо вона дійсно є)?
Без комісії можна вивести через короткий депозит
Дякую
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AlexTk
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Додано: Суб 22 гру, 2018 21:08
J написав: Яша написав:
Укргазбанк первичный дилер и покупает для вас ОВГЗ на первичном рынке.
и как это влияет на то,
нужно ли подавать декларацию?
Они ваш налоговый агент и сами удерживают с вас 1.5% и платят в казну,подавая сведения в налоговую.
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Яша
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