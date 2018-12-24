Квесторе_поверніться написав:Заптання так і лишилось відкритим. Згідно яких положень податкового кодексу придбання і продаж ОВДП фізичними особами слід обовязково декларувати?
Налоговики давно борются за то чтобы декларирование вообще было сплошным, но пока им не удаётся это продавать через ВРУ. Поэтому ежегодно они ближе к апрелю выпускают свои объявления примерно следующего содержания : "если вы не получали в прошлом году никаких других доходов, кроме зарплаты, то декларацию можете не подавать." Ну и как бы по смыслу получается что если другие доходы были, то декларации подавать надо. И если по депо ещё можно проделать, поскольку по ним инфаркт подаётся обезличено, то на доходы по ОГВЗ "обезличка" не распространяется - и налоговый агент, который платил вам доход об этом уже стукнул в налоговую. Ну а подавать или не подавать это уже решать каждому персонально
Від фіскалів приходить лист про необхідність задекларувати доходи за попередній рік. По ОВДП приходить?
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Квесторе_поверніться написав:Заптання так і лишилось відкритим. Згідно яких положень податкового кодексу придбання і продаж ОВДП фізичними особами слід обовязково декларувати?
Налоговики давно борются за то чтобы декларирование вообще было сплошным, но пока им не удаётся это продавать через ВРУ. Поэтому ежегодно они ближе к апрелю выпускают свои объявления примерно следующего содержания : "если вы не получали в прошлом году никаких других доходов, кроме зарплаты, то декларацию можете не подавать." Ну и как бы по смыслу получается что если другие доходы были, то декларации подавать надо. И если по депо ещё можно проделать, поскольку по ним инфаркт подаётся обезличено, то на доходы по ОГВЗ "обезличка" не распространяется - и налоговый агент, который платил вам доход об этом уже стукнул в налоговую. Ну а подавать или не подавать это уже решать каждому персонально
Від фіскалів приходить лист про необхідність задекларувати доходи за попередній рік. По ОВДП приходить?