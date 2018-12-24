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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 842843844845

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 667
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
120
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 667
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:19

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Заптання так і лишилось відкритим.
Згідно яких положень податкового кодексу придбання і продаж ОВДП фізичними особами слід обовязково декларувати?

Налоговики давно борются за то чтобы декларирование вообще было сплошным, но пока им не удаётся это продавать через ВРУ. Поэтому ежегодно они ближе к апрелю выпускают свои объявления примерно следующего содержания : "если вы не получали в прошлом году никаких других доходов, кроме зарплаты, то декларацию можете не подавать." Ну и как бы по смыслу получается что если другие доходы были, то декларации подавать надо. И если по депо ещё можно проделать, поскольку по ним инфаркт подаётся обезличено, то на доходы по ОГВЗ "обезличка" не распространяется - и налоговый агент, который платил вам доход об этом уже стукнул в налоговую. Ну а подавать или не подавать это уже решать каждому персонально

Від фіскалів приходить лист про необхідність задекларувати доходи за попередній рік.
По ОВДП приходить?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:26

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Заптання так і лишилось відкритим.
Згідно яких положень податкового кодексу придбання і продаж ОВДП фізичними особами слід обовязково декларувати?

Налоговики давно борются за то чтобы декларирование вообще было сплошным, но пока им не удаётся это продавать через ВРУ. Поэтому ежегодно они ближе к апрелю выпускают свои объявления примерно следующего содержания : "если вы не получали в прошлом году никаких других доходов, кроме зарплаты, то декларацию можете не подавать." Ну и как бы по смыслу получается что если другие доходы были, то декларации подавать надо. И если по депо ещё можно проделать, поскольку по ним инфаркт подаётся обезличено, то на доходы по ОГВЗ "обезличка" не распространяется - и налоговый агент, который платил вам доход об этом уже стукнул в налоговую. Ну а подавать или не подавать это уже решать каждому персонально

Від фіскалів приходить лист про необхідність задекларувати доходи за попередній рік.
По ОВДП приходить?
приходило письмо лишь про земельные участки
никому не верю
sens
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