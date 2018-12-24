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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 842843844845 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укргазбанк 3 5 667 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 182 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 14% 94 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 14% 94 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 18% 120 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 27% 177 Всього голосів : 667 Додано: Пон 24 гру, 2018 17:19 Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав: Заптання так і лишилось відкритим.

Згідно яких положень податкового кодексу придбання і продаж ОВДП фізичними особами слід обовязково декларувати? Заптання так і лишилось відкритим.Згідно яких положень податкового кодексу придбання і продаж ОВДП фізичними особами слід обовязково декларувати?

Налоговики давно борются за то чтобы декларирование вообще было сплошным, но пока им не удаётся это продавать через ВРУ. Поэтому ежегодно они ближе к апрелю выпускают свои объявления примерно следующего содержания : "если вы не получали в прошлом году никаких других доходов, кроме зарплаты, то декларацию можете не подавать." Ну и как бы по смыслу получается что если другие доходы были, то декларации подавать надо. И если по депо ещё можно проделать, поскольку по ним инфаркт подаётся обезличено, то на доходы по ОГВЗ "обезличка" не распространяется - и налоговый агент, который платил вам доход об этом уже стукнул в налоговую. Ну а подавать или не подавать это уже решать каждому персонально Налоговики давно борются за то чтобы декларирование вообще было сплошным, но пока им не удаётся это продавать через ВРУ. Поэтому ежегодно они ближе к апрелю выпускают свои объявления примерно следующего содержания : "если вы не получали в прошлом году никаких других доходов, кроме зарплаты, то декларацию можете не подавать." Ну и как бы по смыслу получается что если другие доходы были, то декларации подавать надо. И если по депо ещё можно проделать, поскольку по ним инфаркт подаётся обезличено, то на доходы по ОГВЗ "обезличка" не распространяется - и налоговый агент, который платил вам доход об этом уже стукнул в налоговую. Ну а подавать или не подавать это уже решать каждому персонально

Від фіскалів приходить лист про необхідність задекларувати доходи за попередній рік.

По ОВДП приходить? Від фіскалів приходить лист про необхідність задекларувати доходи за попередній рік.По ОВДП приходить? Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 27029 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1371 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 17:26 Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав: Заптання так і лишилось відкритим.

Згідно яких положень податкового кодексу придбання і продаж ОВДП фізичними особами слід обовязково декларувати? Заптання так і лишилось відкритим.Згідно яких положень податкового кодексу придбання і продаж ОВДП фізичними особами слід обовязково декларувати?

Налоговики давно борются за то чтобы декларирование вообще было сплошным, но пока им не удаётся это продавать через ВРУ. Поэтому ежегодно они ближе к апрелю выпускают свои объявления примерно следующего содержания : "если вы не получали в прошлом году никаких других доходов, кроме зарплаты, то декларацию можете не подавать." Ну и как бы по смыслу получается что если другие доходы были, то декларации подавать надо. И если по депо ещё можно проделать, поскольку по ним инфаркт подаётся обезличено, то на доходы по ОГВЗ "обезличка" не распространяется - и налоговый агент, который платил вам доход об этом уже стукнул в налоговую. Ну а подавать или не подавать это уже решать каждому персонально Налоговики давно борются за то чтобы декларирование вообще было сплошным, но пока им не удаётся это продавать через ВРУ. Поэтому ежегодно они ближе к апрелю выпускают свои объявления примерно следующего содержания : "если вы не получали в прошлом году никаких других доходов, кроме зарплаты, то декларацию можете не подавать." Ну и как бы по смыслу получается что если другие доходы были, то декларации подавать надо. И если по депо ещё можно проделать, поскольку по ним инфаркт подаётся обезличено, то на доходы по ОГВЗ "обезличка" не распространяется - и налоговый агент, который платил вам доход об этом уже стукнул в налоговую. Ну а подавать или не подавать это уже решать каждому персонально

Від фіскалів приходить лист про необхідність задекларувати доходи за попередній рік.

По ОВДП приходить? Від фіскалів приходить лист про необхідність задекларувати доходи за попередній рік.По ОВДП приходить? приходило письмо лишь про земельные участки приходило письмо лишь про земельные участки никому не верю sens

Повідомлень: 11208 З нами з: 12.09.13 Подякував: 30 раз. Подякували: 645 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 17:44 Re: Укргазбанк sens написав: приходило письмо лишь про земельные участки приходило письмо лишь про земельные участки

Ну так тема брати на фізика ОВДП в УКргазі попала в тренд тільки в 2018.

Щось троха взяли ...якщо не секрет? Ну так тема брати на фізика ОВДП в УКргазі попала в тренд тільки в 2018.Щось троха взяли ...якщо не секрет? Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 27029 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1371 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 18:06 Квесторе_поверніться написав: sens написав: приходило письмо лишь про земельные участки приходило письмо лишь про земельные участки

Ну так тема брати на фізика ОВДП в УКргазі попала в тренд тільки в 2018.

Щось троха взяли ...якщо не секрет? Ну так тема брати на фізика ОВДП в УКргазі попала в тренд тільки в 2018.Щось троха взяли ...якщо не секрет?



Земельный участок, там понятно почему, человек сам должен заплатить налог и налоговая письмом напоминает. Налогооблагаемых доходов кроме как от налоговых агентов у меня нет, тогда непонятно почему/зачем подавать декларацию если банк выступает в роли налогового агента Земельный участок, там понятно почему, человек сам должен заплатить налог и налоговая письмом напоминает. Налогооблагаемых доходов кроме как от налоговых агентов у меня нет, тогда непонятно почему/зачем подавать декларацию если банк выступает в роли налогового агента Михалыч Повідомлень: 1078 З нами з: 01.03.16 Подякував: 18 раз. Подякували: 304 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 18:33 Михалыч написав: Квесторе_поверніться написав: sens написав: приходило письмо лишь про земельные участки приходило письмо лишь про земельные участки

Ну так тема брати на фізика ОВДП в УКргазі попала в тренд тільки в 2018.

Щось троха взяли ...якщо не секрет? Ну так тема брати на фізика ОВДП в УКргазі попала в тренд тільки в 2018.Щось троха взяли ...якщо не секрет?



Земельный участок, там понятно почему, человек сам должен заплатить налог и налоговая письмом напоминает. Налогооблагаемых доходов кроме как от налоговых агентов у меня нет, тогда непонятно почему/зачем подавать декларацию если банк выступает в роли налогового агента Земельный участок, там понятно почему, человек сам должен заплатить налог и налоговая письмом напоминает. Налогооблагаемых доходов кроме как от налоговых агентов у меня нет, тогда непонятно почему/зачем подавать декларацию если банк выступает в роли налогового агента

Ну теоретически возможна и ситуация, когда налоговый агент утаил, что он удержал с Вас налог и не перечислил его казначейству. И пользуется деньгами теперь сам. Или вообще "хутко зник". С точки зрения фискальных органов - информации никогда не бывает много и дополнительная информация никогда не бывает лишней.

Другая ситуация - вдруХ какой-то из налоХовых агентов с Вас удержал налога больше чем положено и Вы можете претендовать на возврат переплаченных средств. У меня такая ситуация несколько лет назад была. Я уже не говорю про классические ситуации для налоХовой знижки, когда к примеру ребенок учится платно и т.п. Так что ситуации могут быть разные. Ну теоретически возможна и ситуация, когда налоговый агент утаил, что он удержал с Вас налог и не перечислил его казначейству. И пользуется деньгами теперь сам. Или вообще "хутко зник". С точки зрения фискальных органов - информации никогда не бывает много и дополнительная информация никогда не бывает лишней.Другая ситуация - вдруХ какой-то из налоХовых агентов с Вас удержал налога больше чем положено и Вы можете претендовать на возврат переплаченных средств. У меня такая ситуация несколько лет назад была. Я уже не говорю про классические ситуации для налоХовой знижки, когда к примеру ребенок учится платно и т.п. Так что ситуации могут быть разные. Flamingo

Повідомлень: 1204 З нами з: 20.03.15 Подякував: 33 раз. Подякували: 248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 18:41 Flamingo



Это все понятно но мы говорим о обязательно или нет, а не о гипотетических ситуациях.



Чем, каким нормативно правовым актом и статьей регламентируется обязательность подачи декларации в ситуации с доходом от гособлигаций купленных через Укргаз вот в чем суть вопроса Это все понятно но мы говорим о обязательно или нет, а не о гипотетических ситуациях.Чем, каким нормативно правовым актом и статьей регламентируется обязательность подачи декларации в ситуации с доходом от гособлигаций купленных через Укргазвот в чем суть вопроса Михалыч Повідомлень: 1078 З нами з: 01.03.16 Подякував: 18 раз. Подякували: 304 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 18:45 Нагадуємо, що обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає при отриманні:



доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо;



від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року;



інвестиційного доходу;



іноземного доходу;



та в інших передбачених ПКУ випадках.



Разом з тим, обов’язок фізичної особи-платника податку на доходи фізичної особи щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:



від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;



виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом ПКУ;



від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до ІV розділу ПКУ;



у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

http://vl.sfs.gov.ua/deklaruvannya-doho ... 21801.html Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 2809 З нами з: 18.08.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 375 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 842843844845 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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