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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 842843844845

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 667
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
120
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 667
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:19

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Заптання так і лишилось відкритим.
Згідно яких положень податкового кодексу придбання і продаж ОВДП фізичними особами слід обовязково декларувати?

Налоговики давно борются за то чтобы декларирование вообще было сплошным, но пока им не удаётся это продавать через ВРУ. Поэтому ежегодно они ближе к апрелю выпускают свои объявления примерно следующего содержания : "если вы не получали в прошлом году никаких других доходов, кроме зарплаты, то декларацию можете не подавать." Ну и как бы по смыслу получается что если другие доходы были, то декларации подавать надо. И если по депо ещё можно проделать, поскольку по ним инфаркт подаётся обезличено, то на доходы по ОГВЗ "обезличка" не распространяется - и налоговый агент, который платил вам доход об этом уже стукнул в налоговую. Ну а подавать или не подавать это уже решать каждому персонально

Від фіскалів приходить лист про необхідність задекларувати доходи за попередній рік.
По ОВДП приходить?
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:26

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Заптання так і лишилось відкритим.
Згідно яких положень податкового кодексу придбання і продаж ОВДП фізичними особами слід обовязково декларувати?

Налоговики давно борются за то чтобы декларирование вообще было сплошным, но пока им не удаётся это продавать через ВРУ. Поэтому ежегодно они ближе к апрелю выпускают свои объявления примерно следующего содержания : "если вы не получали в прошлом году никаких других доходов, кроме зарплаты, то декларацию можете не подавать." Ну и как бы по смыслу получается что если другие доходы были, то декларации подавать надо. И если по депо ещё можно проделать, поскольку по ним инфаркт подаётся обезличено, то на доходы по ОГВЗ "обезличка" не распространяется - и налоговый агент, который платил вам доход об этом уже стукнул в налоговую. Ну а подавать или не подавать это уже решать каждому персонально

Від фіскалів приходить лист про необхідність задекларувати доходи за попередній рік.
По ОВДП приходить?
приходило письмо лишь про земельные участки
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:44

Re: Укргазбанк

  sens написав:приходило письмо лишь про земельные участки

Ну так тема брати на фізика ОВДП в УКргазі попала в тренд тільки в 2018.
Щось троха взяли ...якщо не секрет?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:06

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:приходило письмо лишь про земельные участки

Ну так тема брати на фізика ОВДП в УКргазі попала в тренд тільки в 2018.
Щось троха взяли ...якщо не секрет?


Земельный участок, там понятно почему, человек сам должен заплатить налог и налоговая письмом напоминает. Налогооблагаемых доходов кроме как от налоговых агентов у меня нет, тогда непонятно почему/зачем подавать декларацию если банк выступает в роли налогового агента :?
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:33

  Михалыч написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:приходило письмо лишь про земельные участки

Ну так тема брати на фізика ОВДП в УКргазі попала в тренд тільки в 2018.
Щось троха взяли ...якщо не секрет?


Земельный участок, там понятно почему, человек сам должен заплатить налог и налоговая письмом напоминает. Налогооблагаемых доходов кроме как от налоговых агентов у меня нет, тогда непонятно почему/зачем подавать декларацию если банк выступает в роли налогового агента :?

Ну теоретически возможна и ситуация, когда налоговый агент утаил, что он удержал с Вас налог и не перечислил его казначейству. И пользуется деньгами теперь сам. Или вообще "хутко зник". С точки зрения фискальных органов - информации никогда не бывает много и дополнительная информация никогда не бывает лишней.
Другая ситуация - вдруХ какой-то из налоХовых агентов с Вас удержал налога больше чем положено и Вы можете претендовать на возврат переплаченных средств. У меня такая ситуация несколько лет назад была. Я уже не говорю про классические ситуации для налоХовой знижки, когда к примеру ребенок учится платно и т.п. Так что ситуации могут быть разные.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:41

Flamingo

Это все понятно но мы говорим о обязательно или нет, а не о гипотетических ситуациях.

Чем, каким нормативно правовым актом и статьей регламентируется обязательность подачи декларации в ситуации с доходом от гособлигаций купленных через Укргаз :?: вот в чем суть вопроса :wink:
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:45

Нагадуємо, що обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає при отриманні:

доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо;

від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року;

інвестиційного доходу;

іноземного доходу;

та в інших передбачених ПКУ випадках.

Разом з тим, обов’язок фізичної особи-платника податку на доходи фізичної особи щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:

від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом ПКУ;

від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до ІV розділу ПКУ;

у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

http://vl.sfs.gov.ua/deklaruvannya-doho ... 21801.html
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klug
 
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