Квесторе_поверніться написав:Заптання так і лишилось відкритим. Згідно яких положень податкового кодексу придбання і продаж ОВДП фізичними особами слід обовязково декларувати?
Налоговики давно борются за то чтобы декларирование вообще было сплошным, но пока им не удаётся это продавать через ВРУ. Поэтому ежегодно они ближе к апрелю выпускают свои объявления примерно следующего содержания : "если вы не получали в прошлом году никаких других доходов, кроме зарплаты, то декларацию можете не подавать." Ну и как бы по смыслу получается что если другие доходы были, то декларации подавать надо. И если по депо ещё можно проделать, поскольку по ним инфаркт подаётся обезличено, то на доходы по ОГВЗ "обезличка" не распространяется - и налоговый агент, который платил вам доход об этом уже стукнул в налоговую. Ну а подавать или не подавать это уже решать каждому персонально
Від фіскалів приходить лист про необхідність задекларувати доходи за попередній рік. По ОВДП приходить?
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Квесторе_поверніться написав:Заптання так і лишилось відкритим. Згідно яких положень податкового кодексу придбання і продаж ОВДП фізичними особами слід обовязково декларувати?
Налоговики давно борются за то чтобы декларирование вообще было сплошным, но пока им не удаётся это продавать через ВРУ. Поэтому ежегодно они ближе к апрелю выпускают свои объявления примерно следующего содержания : "если вы не получали в прошлом году никаких других доходов, кроме зарплаты, то декларацию можете не подавать." Ну и как бы по смыслу получается что если другие доходы были, то декларации подавать надо. И если по депо ещё можно проделать, поскольку по ним инфаркт подаётся обезличено, то на доходы по ОГВЗ "обезличка" не распространяется - и налоговый агент, который платил вам доход об этом уже стукнул в налоговую. Ну а подавать или не подавать это уже решать каждому персонально
Від фіскалів приходить лист про необхідність задекларувати доходи за попередній рік. По ОВДП приходить?
sens написав:приходило письмо лишь про земельные участки
Ну так тема брати на фізика ОВДП в УКргазі попала в тренд тільки в 2018. Щось троха взяли ...якщо не секрет?
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sens написав:приходило письмо лишь про земельные участки
Ну так тема брати на фізика ОВДП в УКргазі попала в тренд тільки в 2018. Щось троха взяли ...якщо не секрет?
Земельный участок, там понятно почему, человек сам должен заплатить налог и налоговая письмом напоминает. Налогооблагаемых доходов кроме как от налоговых агентов у меня нет, тогда непонятно почему/зачем подавать декларацию если банк выступает в роли налогового агента
sens написав:приходило письмо лишь про земельные участки
Ну так тема брати на фізика ОВДП в УКргазі попала в тренд тільки в 2018. Щось троха взяли ...якщо не секрет?
Земельный участок, там понятно почему, человек сам должен заплатить налог и налоговая письмом напоминает. Налогооблагаемых доходов кроме как от налоговых агентов у меня нет, тогда непонятно почему/зачем подавать декларацию если банк выступает в роли налогового агента
Ну теоретически возможна и ситуация, когда налоговый агент утаил, что он удержал с Вас налог и не перечислил его казначейству. И пользуется деньгами теперь сам. Или вообще "хутко зник". С точки зрения фискальных органов - информации никогда не бывает много и дополнительная информация никогда не бывает лишней. Другая ситуация - вдруХ какой-то из налоХовых агентов с Вас удержал налога больше чем положено и Вы можете претендовать на возврат переплаченных средств. У меня такая ситуация несколько лет назад была. Я уже не говорю про классические ситуации для налоХовой знижки, когда к примеру ребенок учится платно и т.п. Так что ситуации могут быть разные.
Нагадуємо, що обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає при отриманні:
доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо;
від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року;
інвестиційного доходу;
іноземного доходу;
та в інших передбачених ПКУ випадках.
Разом з тим, обов’язок фізичної особи-платника податку на доходи фізичної особи щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:
від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом ПКУ;
від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до ІV розділу ПКУ;
у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.
Нагадуємо, що обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає при отриманні:
доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо;
від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року;
інвестиційного доходу;
іноземного доходу;
та в інших передбачених ПКУ випадках.
Разом з тим, обов’язок фізичної особи-платника податку на доходи фізичної особи щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:
від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом ПКУ;
від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до ІV розділу ПКУ;
у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.