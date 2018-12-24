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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 843844845846

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 667
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
120
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 667
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:34

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це агітка...а де стаття?

статья 165
пункты 165.1.2 и 165.1.52

Дякую за інфо.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:35

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це агітка...а де стаття?

Не знаєте як знайти ПКУ у Інтернеті?

Знаю але часу не маю шукати. :oops:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 23:31

Re: Укргазбанк

  Квесторе_поверніться написав:Дякую за інфо.


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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:46

  Квесторе_поверніться написав:
  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це агітка...а де стаття?

статья 165
пункты 165.1.2 и 165.1.52

Дякую за інфо.

а декларацию подавать надо?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:53

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Дякую за інфо.


http://prntscr.com/lz5ajd

Шо Ви там хотіли сказати?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:54

Re: Укргазбанк

  J написав:а декларацию подавать надо?

Якщо прийде цидула від фіскалів.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:44

  Квесторе_поверніться написав:
  J написав:а декларацию подавать надо?

Якщо прийде цидула від фіскалів.

На якій підставі ви це заявляєте?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 17:07

  klug написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  J написав:а декларацию подавать надо?

Якщо прийде цидула від фіскалів.

На якій підставі ви це заявляєте?

На підставі власного досвіду.
Але не категорично...тут потрібні додаткові консультації в фіскалів.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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