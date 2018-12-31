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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 844845846847

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 667
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
120
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 667
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 16:46

  Andey написав:https://i.imgur.com/Z6H5bNe.png
Небольшие шансы вытащить 1.5% или 1% карту

сегодня вынул 0,25%
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 14:16

Re: Укргазбанк

С новым годом!
А по валюте кто сколько вытаскивыл?
*******
valya
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:09

  valya написав:С новым годом!
А по валюте кто сколько вытаскивыл?

0,1 конечно
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 15:35

Re: Укргазбанк

0.15
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wolt450
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  #<1 ... 844845846847
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