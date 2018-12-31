сегодня вынул 0,25%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:46
Додано: Вів 01 січ, 2019 14:16
Re: Укргазбанк
С новым годом!
А по валюте кто сколько вытаскивыл?
*******
Додано: Вів 01 січ, 2019 15:09
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Додано: Вів 01 січ, 2019 15:35
Re: Укргазбанк
0.15
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