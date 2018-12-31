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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:46
Andey написав:
https://i.imgur.com/Z6H5bNe.png
Небольшие шансы вытащить 1.5% или 1% карту
сегодня вынул 0,25%
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Додано: Вів 01 січ, 2019 14:16
С новым годом!
А по валюте кто сколько вытаскивыл?
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valya
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Додано: Вів 01 січ, 2019 15:09
valya написав:
С новым годом!
А по валюте кто сколько вытаскивыл?
0,1 конечно
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Додано: Вів 01 січ, 2019 15:35
0.15
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Додано: Вів 01 січ, 2019 16:06
valya написав:
С новым годом!
А по валюте кто сколько вытаскивыл?
0,1
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Додано: Вів 01 січ, 2019 20:08
как погорелец 0,25+ вытащил 0,15
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