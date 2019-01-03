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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:07
Starter написав: lel написав:
1го числа или в первый рабочий день после 1-го.
кинул в конце декабре тестовую сумму, пока ничего не прилетело (должны буквально копейки начислить)
Когда брал выписку по Про-запасу, просили в первый рабочий день месяца не приходить, еще якобы ничего не видно. Беру на 3-4. Но в выписке начисление на 1 число.
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lel
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Додано: Чет 03 січ, 2019 20:44
Starter написав: lel написав:
1го числа или в первый рабочий день после 1-го.
кинул в конце декабре тестовую сумму, пока ничего не прилетело (должны буквально копейки начислить)
Мне прилетело буквально вечером. Проверяйте, должно быть.
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