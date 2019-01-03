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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 845846847848

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 667
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
182
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
120
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
27%
177
Всього голосів : 667
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:07

  Starter написав:
  lel написав:1го числа или в первый рабочий день после 1-го.

кинул в конце декабре тестовую сумму, пока ничего не прилетело (должны буквально копейки начислить)

Когда брал выписку по Про-запасу, просили в первый рабочий день месяца не приходить, еще якобы ничего не видно. Беру на 3-4. Но в выписке начисление на 1 число.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 20:44

  Starter написав:
  lel написав:1го числа или в первый рабочий день после 1-го.

кинул в конце декабре тестовую сумму, пока ничего не прилетело (должны буквально копейки начислить)

Мне прилетело буквально вечером. Проверяйте, должно быть.
vitaliian
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  #<1 ... 845846847848
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